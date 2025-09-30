D

espués de que el presidente Donald Trump sostuviera una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la Casa Blanca divulgó el “plan integral para poner fin al conflicto en Gaza” acordado por los mandatarios.

De los 20 puntos que contiene el documento, sólo uno (el 12: nadie será forzado a salir de Gaza, y quienes deseen irse podrán hacerlo y regresar libremente) no representa un sinsentido o un crimen para la humanidad. El resto es una sarta de disparates y agravios que van desde el absurdo de pretender que los sobrevivientes del holocausto palestino formen un “comité tecnocrático y apolítico” para gestionar los servicios públicos y municipales, hasta las garantías de que Gaza será un campo de concentración rodeado de tropas israelíes a perpetuidad y la instalación del ex primer ministro británico Tony Blair como virrey de facto del territorio.

Aunque Trump dio 72 horas al movimiento armado Hamas para plegarse al acuerdo y liberar a las decenas de rehenes que continúan en sus manos, incluidos los cuerpos de los que han muerto por los bombardeos indiscriminados de Tel Aviv, en realidad la postura de quienes fueron elegidos democráticamente para gobernar Gaza no tiene ninguna importancia en la implementación del plan. Así lo deja en claro su punto 17 (“si Hamas retrasa o rechaza la propuesta, el plan continuará en las áreas libres de terrorismo ya entregadas a la Fuerza Internacional de Estabilización”, ejército colonial liderado por Estados Unidos), así como las declaraciones de Netanyahu, quien reafirmó frente a Trump su determinación de exterminar hasta el último vestigio de libertad palestina, con o sin acuerdo.

Para el pueblo palestino, el convenio no significa sino pasar del dominio israelí al dominio de Washington a cambio de recibir inciertas promesas de apoyo a la reconstrucción y la lejana y ambigua posibilidad de que algún día, si los amos lo permiten, puedan constituir su Estado. Además, no dice una palabra sobre juzgar a los genocidas, desarmar a Israel o algún tipo de garantía para sus vidas. No hay reparación, garantías de no repetición, disculpas públicas ni sanciones a los agresores. Todo lo contrario: perpetúa la falacia de presentar a la potencia ocupante como víctima y sujeta cada paso del eventual retiro de las tropas invasoras al visto bueno del régimen sionista, el cual se reserva la facultad de violar arbitrariamente los términos sin consecuencia alguna, como ha hecho con todo compromiso signado o verbal. Así se anticipa en los 20 puntos de Trump al invocar el acuerdo del 19 de enero pasado, transgredido de forma sistemática por Tel Aviv.