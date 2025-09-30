Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 27

Nueva York., “El gobierno de Estados Unidos se aprovechó de la necesidad de una visa o permiso de traslado para impedir la participación de Cuba en el Consejo Directivo 62 dela Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, que comenzó ayer en Washington, aseguró la viceministra cubana de Salud Pública, Tania Margarita Cruz.

“Esta acción constituye un trato discriminatario contra Cuba, país que es miembro pleno y activo dentro de la OPS”, afirmó Cruz en declaraciones a Prensa Latina.

Acusó que el gobierno estadunidense “se aprovechó de la necesidad de un permiso de traslado para impedir mi participación como jefa de la delegación cubana al Consejo Directivo de la OPS”.

También impidió, con la denegación de visa, la presencia de otro miembro de la delegación, explicó la viceministra, quien se encuentra en Nueva York como parte de la comitiva que asiste al Segmento de Alto Nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas .

“Lejos de cumplir con sus obligaciones como país anfitrión, Estados Unidos se aprovecha de esa condición para intentar callar la voz de Cuba, consciente de que no tiene argumentos legítimos”.