Crecen protestas contra el alza al diésel en Ecuador; el gobierno “no negociará”
 
Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2025, p. 27

Quito. El paro encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumplió ayer una semana con más bloqueos y represión policial por la eliminación de subsidios al diésel, al tiempo que desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) se instó al gobierno del presidente Daniel Noboa a detener la represión militar contra ciudadanos movilizados.

“El presidente Daniel Noboa es claro: no vamos a negociar y no vamos a retroceder”, destacó la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, quien en rueda de prensa recordó que ceder sobre el subsidio al diésel “significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”.

En Quito, se vivieron las primeras movilizaciones y cierres viales tras la eliminación del subvención al carburante; además, tras la muerte de Efraín Fuerez, líder indígena, quien falleció en una protesta, Jaramillo comentó que son “actos terroristas disfrazados de protesta” y recordó que hay 17 militares secuestrados, cuyo paradero se desconoce, a los que se suman otros 12 efectivos heridos.

Acerca de la muerte del manifestante, Marlos Vargas dirigente del Conaie comentó: “no puede quedar en la impunidad” y responsabilizó al gobierno “por este crimen de Estado” y aseguró desconocer que haya militares retenidos. “No somos secuestradores. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar”, advirtió.

“Se resisten a que Ecuador avance y eligieron la violencia. Ayer emboscaron en Otavalo (provincia de Imbabura) otro convoy humanitario que yo mismo lideré junto a delegados de la ONU, la UE (Unión Europea), el embajador de Italia y el nuncio apostólico. Nos respondieron con violencia”, denunció Noboa en redes sociales. “Ecuador no puede retroceder”, subrayó.

La secretaria de Seguridad Nacional estadunidense, Kristi Noem, anunció que realizará una nueva visita a Ecuador para definir dónde serán instaladas bases estadunidenses.

