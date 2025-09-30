Ap, Prensa Latina, Europa Press y Sputnik

Quito. El paro encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumplió ayer una semana con más bloqueos y represión policial por la eliminación de subsidios al diésel, al tiempo que desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) se instó al gobierno del presidente Daniel Noboa a detener la represión militar contra ciudadanos movilizados.

“El presidente Daniel Noboa es claro: no vamos a negociar y no vamos a retroceder”, destacó la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, quien en rueda de prensa recordó que ceder sobre el subsidio al diésel “significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”.

En Quito, se vivieron las primeras movilizaciones y cierres viales tras la eliminación del subvención al carburante; además, tras la muerte de Efraín Fuerez, líder indígena, quien falleció en una protesta, Jaramillo comentó que son “actos terroristas disfrazados de protesta” y recordó que hay 17 militares secuestrados, cuyo paradero se desconoce, a los que se suman otros 12 efectivos heridos.