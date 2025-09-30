▲ Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, se allega de poderes especiales para decidir en materia de defensa y seguridad. Foto de la cuenta de X del ministro de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 27

Caracas., El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un “decreto de conmoción exterior” que, según la Constitución y las leyes venezolanas, da al jefe de Estado poderes especiales para tomar decisiones en materia de seguridad y defensa. Este acto, que ya había sido anunciado días atrás, responde a la creciente amenaza por parte de Estados Unidos, que ha desplegado una flotilla de buques de guerra, aviones militares y hasta un submarino nuclear en el Caribe sur, frente a las aguas de país bolivariano.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva, informó el hecho este lunes durante una reunión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Aunque no ha sido divulgado el texto oficial, Rodríguez adelantó algunos aspectos y aclaró que el mismo “se activaría de manera inmediata” en caso de que el territorio venezolano sea efectivamente agredido.

Explicó que, llegado el momento, el decreto permitirá al presidente movilizar de manera total la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, tomar militarmente la infraestructura de los servicios públicos, incluyendo las industrias petrolera y minera, activar planes especiales de seguridad ciudadana, activar la Milicia Nacional Bolivariana y cerrar las fronteras, entre otras acciones.

Precisó también que, dentro de lo que permite la Constitución, al decretarse la conmoción exterior no se permitirá a nadie dentro o fuera del territorio que promueva, apoye, facilite o haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela. En ese caso, esa persona “sería juzgada según las leyes de la república y con las plenas garantías de la Carta Magna”, advirtió.