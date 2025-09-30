Juan Pablo Duch

p. 26

Moscú. En las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo en Moldavia, se impuso el Partido Acción y Solidaridad (PAS), de la presidenta Maia Sandu, promotora de la integración con la Unión Europea frente al Bloque Electoral Patriótico (BEP), la coalición de organizaciones de oposición, encabezada por el ex mandatario Igor Dodon, que defiende un mayor acercamiento con Rusia.

Tras escrutar la totalidad de las boletas depositadas en las urnas, la Comisión Electoral Central de Moldavia informó este lunes los resultados preliminares: el PAS obtuvo 50.2 por ciento de los votos, seguido del BEP con 24.17 por ciento.

También alcanzaron votos suficientes para el reparto proporcional de escaños la Coalición Alternativa, del alcalde de Chisinau, Ion Ceban, que se coloca como tercera fuerza entre el partido oficialista y la oposición, con 7.96 por ciento; Nuestro Partido, de Renato Usatii, populista y euroescéptico, con 6.20; Democracia en Casa, de Vasile Costiuc, populista de derecha y unionista, es decir, favorable a la unión de Moldavia y Rumania. Los sufragios restantes, sin derecho a curules, llegaron a 5.62 por ciento.

Con una participación de 52.21 por ciento del padrón, equivalente a un millón 600 mil personas que acudieron a las urnas, el PAS tendrá 55 diputados en la nueva composición del Parlamento de 101 legisladores, cuatro más de la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno.

Los legisladores que, desde distintas posiciones del espectro político moldavo, no se identifican con la política de la presidenta Sandu, suman 46 votos, nueve menos que la bancada del PAS. El BEP contará con 26 diputados, la Coalición Alternativa tendrá ocho, Nuestro Partido alcanzó seis y Democracia en casa la misma cantidad.

“Demostramos al mundo entero que somos un país de personas valientes y dignas”, dijo Sandu este lunes en una conferencia de prensa, en la cual acusó a Rusia de intentar “socavar la credibilidad del Estado moldavo” y de “financiar a partidos de la oposición”.