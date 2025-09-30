Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 26

Moscú. El Kremlin “está al tanto” de las “graves” declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Donald Trump sobre la posibilidad de que pudieran usarse misiles Tomahawk estadunidenses contra objetivos dentro de Rusia y determinará su respuesta en función de “las amenazas que esto supone”.

Según su vocero, Dimitri Peskov, si se llega a confirmar la autorización de Trump, “surgen preguntas obvias: ¿Quién puede lanzar estos misiles, incluso si salen del territorio del régimen de Kiev? ¿Sólo los ucranios o debería hacerlo el ejército estadunidense? ¿Quién asigna los objetivos, los estadunidenses o los ucranios?, por mencionar únicamente tres”.

Para el secretario de prensa de la presidencia rusa, “incluso si esto (los ataques a Rusia con misiles de hasta 2 mil 500 kilómetros de alcance) se da, no existe panacea que pueda cambiar la situación en el frente para el régimen de Kiev ni hay arma mágica, ni Tomahawk ni otros misiles que puedan cambiar la dinámica (de la guerra)”.

La víspera, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que el mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, solicitó a Trump vender a los países europeos misiles de crucero Tomahawk para que éstos se los entreguen a Ucrania. El republicano, en palabras de Vance, “está estudiando dicha solicitud”.

Y el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, declaró a Fox News que Washington aún no ha decidido si Kiev puede usar o no los Tomahawk, al tiempo que aclaró que “no existen santuarios” ,y que Trump dio luz verde a Zelensky para atacar con armas de largo alcance el interior del territorio ruso, dando a entender que cada operación tendría que ser estudiada por el Pentágono (el Departamento de Guerra estadunidense) y que la decisión final dependería de Trump.