▲ En el Foro Iniciativa Mujica participaron, entre otros, los mandatarios Gabriel Boric, de Chile; Yamandú Orsi, de Uruguay, y Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. Sobre estas líneas, el líder del Caucus Progresista del Congreso de Estados Unidos, Greg Casar. Foto cortesía del Congreso Panamericano

David Brooks y Jim Cason Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 25

Nueva York y Washington., Al concluir la semana del debate de alto nivel ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, a sus 80 años de edad, no se frenó un genocidio ni se resolvió ninguna guerra, no se revirtió el cambio climático, sigue habiendo la misma hambre y falta de acceso a salud, ni las mujeres o indígenas lograron avances, pero agrupaciones de gobiernos progresistas lograron condenar a los responsables de estos fracasos y proponer rutas hacia un mundo diferente.

Tal vez la imagen de mayor impacto fue la de la sala casi vacía de la Asamblea General cuando el mandatario de Israel Benjamin Netanyahu subió al podio –una acción encabezada por la delegación de Colombia–.

A lo largo de la semana, también se expresó el repudio de una mayoría de los 193 países a las políticas unilaterales derechistas y los ataques contra la ONU y su Carta de parte del gobierno de Donald Trump y sus aliados, dejando claro el aislamiento extraordinario de la superpotencia en una casa de la cual fue arquitecto. Ese aislamiento fue nutrido por el discurso del mandatario estadunidense, con su famosa frase dirigida principalmente a aliados de Estados Unidos de “sus países se están yendo al infierno”, que provocó asombro y burla en los pasillos de la ONU y alrededor del mundo.

En la semana, gobiernos reformistas realizaron foros y reuniones dentro y fuera de la sede de la ONU sobre una amplia gama de temas claves, tales como la respuesta a la amenaza autoritaria a proyectos solidarios, insistir en la urgencia de contrarrestar el cambio climático, y por supuesto, el genocidio por Israel contra el pueblo palestino. De hecho, el tema de Gaza culminó con el gobierno de Trump retirando la visa del presidente Gustavo Petro de Colombia, quien se atrevió a participar en una marcha y manifestación afuera mientras hablaba Netanyahu adentro. Ahí –acompañado por Roger Waters– declaró que estaba convocando a un “ejército mundial” para luchar por Palestina, y llamó a los militares estadunidenses a “no apuntar contra la humanidad sus fusiles, desobedezcan la orden de Trump, obedezcan a la humanidad”.

Entre las reuniones y foros paralelos al gran desfile anual de oradores ante la Asamblea General, se destaca el del llamado Grupo de La Haya compuesto de unos 34 países, y que en su reunión ministerial copresidida por los gobiernos de Sudáfrica y Colombia, llegó a un consenso de formular y promover medidas legales y diplomáticas coordinadas contra Israel por su guerra genocida. Esas medidas están diseñadas para impedir el acceso de Israel a armas, financiamiento y energía. En su declaración final, afirmó que “la opción ante todo gobierno está clara: complicidad o cumplimiento. La historia nos juzgará no por los discursos que demos, sino por las acciones que tomemos” (declaración final: https://thehaguegroup.org/meetings-ny-es/).