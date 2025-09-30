Afp, Europa Press, Reuters y Ap

Estambul . Al menos 50 muertos y 184 heridos dejaron ayer más ataques aéreos y bombardeos de Israel contra zonas residenciales densamente pobladas de la franja de Gaza.

De nuevo hubo combates en los alrededores del hospital Al Shifa, barrio de Nassr en la ciudad de Gaza, informó Al Jazeera, donde a la par el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió una evacuación inmediata a fin de salvar al menos a 25 bebés enfermos.

“Es hora de trasladarlos, pero ¿a dónde? No hay ningún lugar seguro al que puedan ir”, declaró a Reuters Ricardo Pires, vocero de Unicef. Las autoridades israelíes no respondieron su opinión al respecto.

El ministerio de Salud gazatí indicó que en los hospitales que se mantienen en operación se recibieron 184 heridos. Las cifras totales desde el inicio de la ofensiva israelí contra Hamas en el enclave costero, el 7 de octubre de 2023, aumentan a 66 mil 55 muertos y 168 mil 346 heridos.

Percance en la flotilla Global Sumud

Una de las embarcaciones de la Global Sumund Flotilla (GSF) que busca romper el bloque impuesto por Tel Aviv a la franja de Gaza, compuesta por 44 barcos, se vio obligada a detenerse tras un nuevo percance.