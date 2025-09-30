Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 30

Tapachula, Chis., El gobierno de Guatemala mantiene asistencia administrativa y humanitaria para al menos un centenar de chiapanecos que huyeron de Chiapas en agosto pasado por la violencia del crimen organizado.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que renovó la condición de estados de permanencia por razones humanitarias a 112 mexicanos y otorgó el reconocimiento a cuatro nuevos desplazados en la comunidad Guailá, municipio de La Democracia, en el departamento de Huehuenango.

La autoridad del país vecino del sur detalló en un comunicado que la semana pasada envió a esa zona una brigada con ayuda humanitaria que consiste en 50 paquetes de alimentos. En agosto, cuando ingresaron los mexicanos huyendo de Frontera Comalapa, el IGM otorgó 248 estatus, pero el reporte oficial no indicó qué pasó con lo demás.

Una fuente gubernamental de ese país consultada sobre el tema dijo que de acuerdo con la versión de las personas que han abandonado sus hogares por la violencia, algunas habrían retornado a México pero a otras ciudades lejos de la frontera.