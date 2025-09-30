Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 30

Oaxaca, Oax., Ante la negativa de instalar mesas de diálogo entre los gobiernos federal y estatal, además de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), su secretaria general, Yenny Aracely Pérez Jiménez, anunció el inicio de una jornada de lucha a partir de la próxima semana.

Señaló que hay demandas que no han sido atendidas o resueltas tanto por la administración federal ni estatal, que encabeza el morenista Salomón Jara Cruz.

Indicó que desde el 18 de junio anterior, cuando se celebró la última reunión en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, se signaron minutas de acuerdo de compromisos, que a más de tres meses ambos gobiernos no han cumplido.

“Emplazamos a las autoridades estatales y federales a través de la Secretaría de Educación Pública a concretar los pactos, de lo contrario, vamos a accionar a partir de la siguiente semana”, advirtió Pérez Martínez, acompañada por los integrantes de la Comisión Política de la seccional.

Explicó que dentro de los acuerdos incumplidos hay procesos administrativos, entrega de mobiliario y de uniformes escolares del ciclo escolar 2024-2025.

Al respecto, miembros de la secretaría técnica afirmaron que el gobierno adeuda los recursos de unos 15 mil estudiantes de la entidad, lo cual es inaceptable, pues es un apoyo ya avalado.