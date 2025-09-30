Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 30

Real De Catorce, SLP., El estado de San Luis Potosí es el ejemplo en el país de la profundización del despojo de tierras ejidales durante el periodo neoliberal –a partir de 1992, con el salinato y la mancuerna del PRI y el PAN–, etapa en la que “se dieron las primeras privatizaciones de tierra en México, y en la garita de Jalisco, el primer modelo de inmobiliarias ejidales”.

Así lo expuso en entrevista Carlos Covarrubias Rendón, dirigente de la organización Guardianes de la Sierra de San Miguelito y vocero de los comisariados ejidal y comunal de la Sierra Real de Alba, Sierra de Real y la Sierra de Guadalcázar, entes comprometidos con la defensa del territorio, los recursos naturales y el agua en tierras potosinas.

El experto en temas legales en materia medioambiental y agraria, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Víctor Suárez, titular de la Procuraduría Agraria (PA), por su respaldo directo a los habitantes de Las Margaritas, municipio de Real de Catorce, donde ex integrantes de la mesa directiva de ese ejido habían aprobado en una asamblea, el tendido clandestino de una valla de más de cinco kilómetros, de cuatro hilos de alambre de púas.

El gobierno federal revisó a través de varias instancias federales, entre ellas la PA y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y encontró que era absolutamente ilegal el tendido de alambre, por lo que ordenó retirarlo del predio de 5 mil 200 hectáreas de uso común y pertenecientes al territorio sagrado del Wirikuta.

De ese polígono, se advirtió, pretendían apropiarse integrantes de la agroindustria instalada en esta región del país, donde operan consorcios y élites locales como la empresa WTC, el Grupo Torres Corzo, la familia Valladares y el empresario José Cerrillo Showell, por citar a algunos.

Saqueo de agua y miles de hectáreas durante 34 años

Covarrubias Rendón explicó cómo operan las industrias que durante más de 34 años han despojado a campesinos y ejidatarios de miles de hectáreas de suelo potosino, y de su agua: