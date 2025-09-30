Enrique Méndez

Martes 30 de septiembre de 2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó formalmente la organización de la elección de 2026 en Coahuila, donde se renovará el Congreso del estado y además aprobó la convocatoria para el registro de observadores electorales, que iniciará a partir de este miércoles y concluirá el 7 de mayo del próximo año. En su sesión extraordinaria de este lunes, la consejera Norma Irene de la Cruz planteó explorar la posibilidad de aplicar una prueba piloto para el sufragio anticipado electrónico por Internet, adicional al voto en las urnas. La consejera Carla Humphrey respaldó la propuesta y añadió que el INE ya está obligado a implementar el voto electrónico. Se tiene que estudiar “cómo se va a hacer, no si se debe hacer”, indicó.