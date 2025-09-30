Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 29

Xalapa, Ver., Productores de café de la comunidad de El Tronconal se manifestaron ayer para denunciar que el basurero municipal de Xalapa afecta las tierras donde siembran y cosechan el aromático.

Félix Eloy Mejía Díaz, quien tiene una finca en la zona, aseguró que los lixiviados y la contaminación del vertedero impactan directamente en su actividad porque no han podido distribuir el producto.

Detalló que la superficie afectada es de aproximadamente tres hectáreas, por lo que la elaboración del aromático ha disminuido de manera considerable recientemente.