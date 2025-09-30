Martes 30 de septiembre de 2025, p. 29
Xalapa, Ver., Productores de café de la comunidad de El Tronconal se manifestaron ayer para denunciar que el basurero municipal de Xalapa afecta las tierras donde siembran y cosechan el aromático.
Félix Eloy Mejía Díaz, quien tiene una finca en la zona, aseguró que los lixiviados y la contaminación del vertedero impactan directamente en su actividad porque no han podido distribuir el producto.
Detalló que la superficie afectada es de aproximadamente tres hectáreas, por lo que la elaboración del aromático ha disminuido de manera considerable recientemente.
Lixiviados van a fincas
“El problema son los lixiviados, tengo una parcela hacia abajo y todos los desechos salen sin control; están secando mi finca pues cultivo café, además de que ya no me lo quieren comprar”, lamentó.
Agregó que esta situación la padecen desde 2017, y aunque se han quejado ante las autoridades, nada han hecho al respecto, por lo que él y su familia se encuentran desesperados y exigen una solución. Afirmó que algunos de sus parientes han enfermado debido a la contaminación en esa área.