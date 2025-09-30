“El hedor se percibe a un kilómetro de distancia”
Ejidatarios de Libres, afectados por los montones de tripas y estiércol de cerdo cerca de sus hogares, interpusieron una denuncia ante la Profepa
Martes 30 de septiembre de 2025, p. 29
Puebla, Pue., Una combinación penetrante de excremento y huevo podrido que impregna hasta la ropa, se ha convertido en el hedor cotidiano en San José Morelos, comunidad en el municipio de Libres.
Entre milpas y a sólo un kilómetro de sus hogares, la transnacional Granjas Carroll opera impunemente un tiradero clandestino de vísceras, pelo, pezuñas, piel y otros restos orgánicos de los puercos que cría en su planta regional, lo que ha desatado una emergencia de salud pública y ambiental.
En un recorrido con ejidatarios acompañados por La Jornada de Oriente, se reveló una escena dantesca. Dicho espacio, a un costado de la supercarretera de Amozoc a Teziutlán y cerca de un pozo de riego agrícola, es un foco de infección visible e insoportable.
Son tres enormes montones de estiércol de cerdo y tripas, en hileras de más de dos metros de altura y 50 metros de longitud, que se extienden sobre un terreno cercado de siembras de maíz, frijol y calabazas. El olor nauseabundo e insoportable se puede percibir desde las últimas casas de la comunidad.
Los desechos en descomposición generan una plaga de miles de gusanos que pululan entre la materia orgánica, mientras una espesa nube de moscas e insectos impide la permanencia en el sitio por mucho tiempo.
De acuerdo con los lugareños y autoridades ejidales, este basurero opera sin el permiso del ayuntamiento de Libres, presidido por Mario Díaz, del Partido Verde.
Informaron que días antes, el municipio impidió el ingreso de un camión de Granjas Carroll a la localidad, una reacción que fue vista con esperanza, aunque se desconoce si el caso tuvo seguimiento penal o administrativo.
Expusieron que en una visita del edil a San José Morelos, hace ocho días, exhibió unas fotos, desde su teléfono celular, donde se observa una patrulla y una grúa que engancha el camión para evitar que descargara su podredumbre en la localidad.
Ante la creciente inconformidad por el olor, el consejo de vigilancia del ejido inició rondines para documentar la continua llegada de unidades con desperdicios y los posibles casos de infecciones en la piel que podrían ser derivado de la exposición a los contaminantes.
La crisis estalló el 26 de septiembre, cuando campesinos de San José Morelos formalizaron una denuncia en la delegación de Puebla de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el folio número 2105608.
El acto marca un nuevo capítulo en la larga lucha de las comunidades de la Cuenca Libres-Oriental contra la contaminación generada por la megaempresa porcícola de origen estadunidense.
Alerta sanitaria: niños con sarpullido y picaduras
La cercanía y exposición a los residuos empieza a pasar una factura sanitaria en la población, principalmente con afectaciones a niños y adultos mayores.
En la localidad, las alarmas se encendieron por el reporte de varios casos de menores con sarpullido y ronchas en el cuerpo, presumiblemente causados por picaduras de los insectos atraídos por el tiradero.
La preocupante situación se documentó en la escuela primaria Miguel Hidalgo, donde las autoridades educativas han pedido a padres y madres de familia que si sus hijos presentan lesiones en la piel, no los lleven a clases ante el temor de un contagio.
“A mi nieto le salieron unos granos pequeños, lo llevamos al médico y nos preguntó si convivía con animales o si había algún corral cerca, y nos acordamos de los desechos de los puercos”, explicó uno de los ejidatarios.
Detalló que la doctora concluyó que la erupción era resultado de la exposición al vertedero ilegal de Granjas Carroll “que esta cerca de un pozo de riego y que esa contaminación le estaba afectando”.
Pero el riesgo no discrimina. Un adulto mayor con diabetes, que ingresó sin protección a la zona, reveló bajo anonimato que presentó ronchas y una picazón intensa en los tobillos por varias semanas, quedando expuesto a una grave infección que su padecimiento complicaría. Si bien no hay denuncias directas contra la compañía por estos casos de salud, las evidencias apuntan al tiradero clandestino.
El permiso vencido
Los ejidatarios dieron a conocer que este sitio lleva activo cerca de un año. Su origen se remonta a la pasada administración municipal, cuando el entonces regidor Mauricio Cabrera y dueño de un predio conocido como El Manzanero, otorgó un permiso temporal a Granjas Carroll, mismo que expiró con el cambio de gobierno. Sin embargo, el actual ayuntamiento que preside Mario Díaz no ha renovado ni clausurado definitivamente el sitio, a pesar de las quejas.
Historia de resistencia
La lucha contra la empresa tiene una historia de resistencia y dolor. Antes, un basurero similar de Granjas Carroll operaba en el municipio de Oriental, pero los expulsaron por la contaminación que generaban.
Los pobladores recordaron que en 2004, la comunidad, con apoyo del municipio, impidió que la transnacional instalara una de sus granjas en San José Morelos.
El temor a la represión es una constante. Los afectados señalaron que Granjas Carroll mantiene una atmósfera de intimidación, con órdenes de aprehensión contra campesinos que protestan y el doloroso antecedente del asesinato de dos jóvenes en una manifestación el 20 de junio de 2024 en Totalco, Perote, muy cerca de Libres.
Esto explica por qué muchos optan por no presentar denuncias directas y la negativa a que aparezcan sus nombres en notas informativas.
A pesar de las evidencias, Rebeca Bañuelos, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, negó la existencia de denuncias formales contra el tiradero, aseguró que la dependencia ha trabajado de cerca con Granjas Carroll en el tratamiento de sus lodos y aguas residuales.