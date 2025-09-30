▲ Aspecto del tiradero de desechos porcinos que se extiende sobre un terreno cercado de cultivos cerca de la comunidad San José Morelos, municipio de Libres, en Puebla. Foto Yadira Llaven

Yadira Llaven

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 29

Puebla, Pue., Una combinación penetrante de excremento y huevo podrido que impregna hasta la ropa, se ha convertido en el hedor cotidiano en San José Morelos, comunidad en el municipio de Libres.

Entre milpas y a sólo un kilómetro de sus hogares, la transnacional Granjas Carroll opera impunemente un tiradero clandestino de vísceras, pelo, pezuñas, piel y otros restos orgánicos de los puercos que cría en su planta regional, lo que ha desatado una emergencia de salud pública y ambiental.

En un recorrido con ejidatarios acompañados por La Jornada de Oriente, se reveló una escena dantesca. Dicho espacio, a un costado de la supercarretera de Amozoc a Teziutlán y cerca de un pozo de riego agrícola, es un foco de infección visible e insoportable.

Son tres enormes montones de estiércol de cerdo y tripas, en hileras de más de dos metros de altura y 50 metros de longitud, que se extienden sobre un terreno cercado de siembras de maíz, frijol y calabazas. El olor nauseabundo e insoportable se puede percibir desde las últimas casas de la comunidad.

Los desechos en descomposición generan una plaga de miles de gusanos que pululan entre la materia orgánica, mientras una espesa nube de moscas e insectos impide la permanencia en el sitio por mucho tiempo.

De acuerdo con los lugareños y autoridades ejidales, este basurero opera sin el permiso del ayuntamiento de Libres, presidido por Mario Díaz, del Partido Verde.

Informaron que días antes, el municipio impidió el ingreso de un camión de Granjas Carroll a la localidad, una reacción que fue vista con esperanza, aunque se desconoce si el caso tuvo seguimiento penal o administrativo.

Expusieron que en una visita del edil a San José Morelos, hace ocho días, exhibió unas fotos, desde su teléfono celular, donde se observa una patrulla y una grúa que engancha el camión para evitar que descargara su podredumbre en la localidad.

Ante la creciente inconformidad por el olor, el consejo de vigilancia del ejido inició rondines para documentar la continua llegada de unidades con desperdicios y los posibles casos de infecciones en la piel que podrían ser derivado de la exposición a los contaminantes.

La crisis estalló el 26 de septiembre, cuando campesinos de San José Morelos formalizaron una denuncia en la delegación de Puebla de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el folio número 2105608.

El acto marca un nuevo capítulo en la larga lucha de las comunidades de la Cuenca Libres-Oriental contra la contaminación generada por la megaempresa porcícola de origen estadunidense.

Alerta sanitaria: niños con sarpullido y picaduras

La cercanía y exposición a los residuos empieza a pasar una factura sanitaria en la población, principalmente con afectaciones a niños y adultos mayores.

En la localidad, las alarmas se encendieron por el reporte de varios casos de menores con sarpullido y ronchas en el cuerpo, presumiblemente causados por picaduras de los insectos atraídos por el tiradero.