Martes 30 de septiembre de 2025, p. 28
Al menos 450 viviendas se inundaron y varios autos fueron arrastrados por la corriente, tras el desbordamiento del río Tajo, en el municipio de Tototlán, informó Protección Civil de Jalisco.
Precisó que existe la posibilidad de que el número aumente conforme se realiza un censo, pues sólo con esa cifra es el mayor número de casas afectadas en lo que va del temporal en la entidad, donde no para de llover.
Protección Civil reportó el rescate de varias personas que subieron a sus azoteas ante el nivel del agua, que durante la madrugada superó el metro de altura, y ocasionó la pérdida del menaje de un número indeterminado de domicilios.
Para poner a salvo a los vecinos, se utilizaron escaleras, los elementos sacaron a niños y ancianos en hombros, pero la mayoría de los habitantes que quedaron atrapados debieron permanecer en el techo, hasta que el líquido comenzó a descender.
En la zona operaron 38 rescatistas de Protección Civi y Bomberos, y 17 unidades pick up; también laboraron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y la Cruz Roja Mexicana.
Personal del DIF municipal repartió alimentos y agua en el centro de catequesis de la colonia Lindavista, inmueble que se usó como albergue; además, la ayuda se distribuyó en otras seis colonias severamente afectadas.
Los damnificados se trasladaron al refugio La Dulcera y el municipio solicitó principalmente agua embotellada, alimentos no perecederos, ropa, cobijas y artículos de higiene personal a la población.
En tanto, el gobierno estatal entregó apoyos por alrededor de 3 millones 700 mil pesos en el municipio de El Salto, donde hace un par de semanas hubo inundaciones en la vía pública y el líquido ingresó a los hogares.
En Zapotlán del Rey se contabilizaron 12 viviendas afectadas, al parecer, en seis u ocho se perdieron en su totalidad muebles y utensilios. Se informó de vehículos arrastrados y casas anegadas en la madrugada.
Autoridades indicaron que en ninguno de los casos de Tototlán o Zapotlán del Rey se reportaron personas lesionadas.
El gobernador emecista Pablo Lemus, quien estuvo en El Salto para la entrega de apoyos y en Tototlán para hacer un recorrido, indicó que el fondo estatal para los desastres tiene una cantidad limitada, de alrededor de 40 millones de pesos, pero aseguró que no escatimarán recursos para apoyar a los ciudadanos. Mencionó la posibilidad de hacer una redistribución de partidas para destinar más dinero público y resarcir los daños.
Aguaceros en Morelos
En Morelos, viviendas de las colonias Flores Magón, San Fernando y Lomas de Atzingo de Cuernavaca se anegaron por las intensas lluvias desde las 22:30 horas del domingo y se mantuvieron hasta las 7 horas del lunes, precisó la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano.
En Zacatepec, municipio que resultó con más daños la semana pasada, los vecinos de El Pochotal y otras cuatro colonias de la cabecera municipal, reportaron que colapsó un puente que comunica el panteón municipal Poza Honda con unos cinco poblados y esta es la quinta vez que se derrumba.
En Veracruz, Guadalupe Osorno, secretaría de Protección Civil estatal, señaló que las tormentas del fin de semana en la ciudad de Xalapa dejaron daños en 34 domicilios, siete comercios, una escuela y 15 árboles caídos.