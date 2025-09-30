Juan Carlos G. Partida, Rubicela Morelos e Iván Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 28

Al menos 450 viviendas se inundaron y varios autos fueron arrastrados por la corriente, tras el desbordamiento del río Tajo, en el municipio de Tototlán, informó Protección Civil de Jalisco.

Precisó que existe la posibilidad de que el número aumente conforme se realiza un censo, pues sólo con esa cifra es el mayor número de casas afectadas en lo que va del temporal en la entidad, donde no para de llover.

Protección Civil reportó el rescate de varias personas que subieron a sus azoteas ante el nivel del agua, que durante la madrugada superó el metro de altura, y ocasionó la pérdida del menaje de un número indeterminado de domicilios.

Para poner a salvo a los vecinos, se utilizaron escaleras, los elementos sacaron a niños y ancianos en hombros, pero la mayoría de los habitantes que quedaron atrapados debieron permanecer en el techo, hasta que el líquido comenzó a descender.

En la zona operaron 38 rescatistas de Protección Civi y Bomberos, y 17 unidades pick up; también laboraron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y la Cruz Roja Mexicana.

Personal del DIF municipal repartió alimentos y agua en el centro de catequesis de la colonia Lindavista, inmueble que se usó como albergue; además, la ayuda se distribuyó en otras seis colonias severamente afectadas.

Los damnificados se trasladaron al refugio La Dulcera y el municipio solicitó principalmente agua embotellada, alimentos no perecederos, ropa, cobijas y artículos de higiene personal a la población.

En tanto, el gobierno estatal entregó apoyos por alrededor de 3 millones 700 mil pesos en el municipio de El Salto, donde hace un par de semanas hubo inundaciones en la vía pública y el líquido ingresó a los hogares.