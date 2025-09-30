▲ Dolly Parton, de 79 años, enfatizó que no ha puesto fin a su carrera. Foto cuenta de Instagram de la cantante

Washington. La cantante estadunidense Dolly Parton, de 79 años, canceló sus próximos conciertos en Las Vegas debido a problemas de salud, aunque enfatizó que aún no ha puesto fin a su brillante carrera.

“Como muchos saben, he estado lidiando con problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos”, publicó la leyenda de la música country en redes sociales el domingo por la noche, sin dar detalles; aun así, la intérprete no perdió su característico humor: “¡Debe ser hora de mi revisión médica de los 160 mil kilómetros, aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!”.