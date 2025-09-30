Martes 30 de septiembre de 2025, p. 9
Washington. La cantante estadunidense Dolly Parton, de 79 años, canceló sus próximos conciertos en Las Vegas debido a problemas de salud, aunque enfatizó que aún no ha puesto fin a su brillante carrera.
“Como muchos saben, he estado lidiando con problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos”, publicó la leyenda de la música country en redes sociales el domingo por la noche, sin dar detalles; aun así, la intérprete no perdió su característico humor: “¡Debe ser hora de mi revisión médica de los 160 mil kilómetros, aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!”.
“Ahora, hablando en serio, dada esta situación, no voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quieren ver”, agregó.
Parton tenía previstas seis noches de conciertos –con entradas agotadas– en diciembre en el Caesars Palace. Las nuevas fechas serán en septiembre de 2026.
“Y no se preocupen de que me retire porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía”, aclaró en el mensaje a sus millones de seguidores.