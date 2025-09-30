Afp

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 9

Múnich. Una organización alemana de gestión de derechos de autor musicales denunció a OpenAI por delitos relacionados con los derechos de autor, afirmando que el sistema de inteligencia artificial (IA) del gigante estadunidense reproduce canciones de varios artistas sin permiso, informó ayer un tribunal.

La sociedad alemana de gestión colectiva de derechos de autor musicales, que representa a unos 100 mil compositores y editores musicales en Alemania, acusa a OpenAI, creadora del robot conversacional ChatGPT, de haber utilizado letras de canciones para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial, sin licencia ni pagar nada a los autores.

El tribunal regional de Múnich, que examina esta denuncia, declaró ayer que ChatGPT utiliza nueve canciones y que esto es algo “incontestable” porque la herramienta restituyó sus letras de forma fiel a partir de preguntas de los usuarios.