Sostienen que usaron letras de canciones sin permiso para entrenar a sus sistemas de IA
Martes 30 de septiembre de 2025, p. 9
Múnich. Una organización alemana de gestión de derechos de autor musicales denunció a OpenAI por delitos relacionados con los derechos de autor, afirmando que el sistema de inteligencia artificial (IA) del gigante estadunidense reproduce canciones de varios artistas sin permiso, informó ayer un tribunal.
La sociedad alemana de gestión colectiva de derechos de autor musicales, que representa a unos 100 mil compositores y editores musicales en Alemania, acusa a OpenAI, creadora del robot conversacional ChatGPT, de haber utilizado letras de canciones para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial, sin licencia ni pagar nada a los autores.
El tribunal regional de Múnich, que examina esta denuncia, declaró ayer que ChatGPT utiliza nueve canciones y que esto es algo “incontestable” porque la herramienta restituyó sus letras de forma fiel a partir de preguntas de los usuarios.
La denuncia se presentó en noviembre de 2024 y el fallo se espera para el 11 de noviembre.
Para la sociedad denunciante, esto muestra una “reproducción ilícita” en cuanto a los derechos de autor, agravada por la difusión de los textos a los usuarios.
Según el tribunal, OpenAI rechaza las acusaciones alegando que sus modelos no acumulan datos individuales, sino que “reflejan lo que han aprendido a partir del conjunto de datos de entrenamiento”. La empresa también achaca la responsabilidad a sus usuarios.
OpenAI reivindica unos 700 millones de usuarios semanales y está considerado uno de los líderes mundiales de la IA.
Los actores de la industria musical y literaria reclaman una regulación más fuerte de la inteligencia artificial para obtener más transparencia sobre los datos que se utilizan y salvaguardar sus ingresos.