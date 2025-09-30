De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 8

Canal Catorce, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), lanzó ayer su nueva programación “Lo que te Mueve está en Canal 14”, que refuerza su vocación de ser un medio público nacional con causas. Series, programas y documentales que exploran, “mediante innovadores formatos, diversos temas de interés público: información, memoria histórica y política, género, justicia, transformaciones sociales, cultura y entretenimiento”.

La nueva programación fue presentada por Jenaro Villamil Rodríguez, encargado del despacho de la Presidencia del SPR y por Sandra Ortega Tamés, directora general de Canal Catorce. Durante la presentación, Villamil destacó: “la labor del Canal Catorce en los últimos años ha sido, en buena medida, la de contribuir en la construcción de la memoria histórica y política”.

Con 11 años de existencia, la labor de Canal 14 en los últimos años ha sido en buena medida la de contribuir a la construcción de la memoria histórica y política. “Estamos convencidos de la importancia de reconocer y nombrar a todas las personas y colectivos que han contribuido a lo largo de la historia del país para que exista más igualdad y justicia en México”, señaló y comentó: “hay materiales que tienen que ver con los afluentes del cambio de la 4T. Son producciones del canal porque se había eliminado las producciones internas”.

Por su parte, Sandra Ortega resaltó que la nueva programación está conformada por 12 estrenos “que refuerzan la identidad del canal como un medio público nacional, como un canal de causas”.

Ortega y Villamil coincidieron en que la realización de producciones propias ha llevado a un fortalecimiento del canal y al desarrollo profesional de quienes ahí trabajan.

La nueva programación refuerza el compromiso del canal con diversas causas, acercando a la audiencia a una programación diversa y de calidad desde lo público abordando temas como la memoria histórica y política, género, justicia, transformaciones sociales, cultura y entretenimiento, “producciones propias que recuperan diversas voces, realidades y territorios para ofrecer una programación que mueve”.

En la cocina de Manuela

Conforman las nuevas producciones: Ama de casa, serie que se desarrolla en la cocina de Manuela, un personaje ficticio que en cada capítulo conversa con una persona real mientras cocinan. Caminar el país, serie documental que retrata el panorama social y emocional de México. Cartas para la libertad (temporada 2), en el que mujeres privadas de la libertad comparten sus historias. Esta entrega amplía la perspectiva hacia mujeres con trastornos de salud mental y aquellas bajo otras medidas cautelares, mostrando cómo el sistema de justicia castiga con mayor severidad a las más vulnerables.