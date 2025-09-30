Espectáculos
Martes 30 de septiembre de 2025
“Vivimos en una época peligrosa”: Bruce Springsteen

El jefe hizo una aparición sorpresa en el estreno de su biopic, donde defendió la idea de su país como “una tierra de esperanza y sueños”

Foto
▲ El actor Jeremy Allen White, protagonista de Springsteen: Deliver Me From Nowhere, junto al roquero estadunidense de 76 años, feroz crítico de las políticas del presidente Donald Trump, el domingo pasado en el Festival de Cine de Nueva York.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2025, p. 8

Nueva York., La estrella de rock estadunidense Bruce Springsteen, un feroz crítico del presidente Donald Trump, defendió la idea de Estados Unidos como una “tierra de esperanza y sueños”, contrastándola con la de la “censura gubernamental” y el “odio”.

“Cada día, los acontecimientos nos recuerdan que vivimos en una época particularmente peligrosa”, declaró el roquero de 76 años durante una aparición sorpresa el domingo en Nueva York en el estreno de su película biográfica Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

“He viajado por el mundo como una especie de embajador musical de Estados Unidos, intentando medir la distancia entre la realidad estadunidense –donde a menudo no hemos alcanzado nuestros ideales– y el sueño americano”, continuó.

Pero por muy “herido” que esté hoy, Estados Unidos “sigue siendo, para mucha gente, una tierra de esperanza y sueños, no de miedo, división, censura gubernamental ni odio. Ese es el Estados Unidos por el que vale la pena luchar”, concluyó.

Trump ataca regularmente a Bruce Springsteen, a quien considera “muy sobrevalorado”, al igual que ha atacado a otras estrellas que se han posicionado en su contra, como Beyoncé y Taylor Swift.

La película Springsteen: Deliver Me From Nowhere, dirigida por Scott Cooper, se centra en la creación del álbum Nebraska (1982), una de sus obras maestras.

Springsteen es interpretado por Jeremy Allen White, protagonista de la serie The Bear.

