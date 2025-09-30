▲ El actor Jeremy Allen White, protagonista de Springsteen: Deliver Me From Nowhere, junto al roquero estadunidense de 76 años, feroz crítico de las políticas del presidente Donald Trump, el domingo pasado en el Festival de Cine de Nueva York. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 8

Nueva York., La estrella de rock estadunidense Bruce Springsteen, un feroz crítico del presidente Donald Trump, defendió la idea de Estados Unidos como una “tierra de esperanza y sueños”, contrastándola con la de la “censura gubernamental” y el “odio”.

“Cada día, los acontecimientos nos recuerdan que vivimos en una época particularmente peligrosa”, declaró el roquero de 76 años durante una aparición sorpresa el domingo en Nueva York en el estreno de su película biográfica Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

“He viajado por el mundo como una especie de embajador musical de Estados Unidos, intentando medir la distancia entre la realidad estadunidense –donde a menudo no hemos alcanzado nuestros ideales– y el sueño americano”, continuó.