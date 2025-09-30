▲ El ex líder de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty (centro), junto a sus hijos Shane y Tyler, ayer durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Foto Roberto García Ortiz

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 7

John Fogerty no sólo es una leyenda, trovador eléctrico y cronista feroz de la cultura estadunidense, sino que tras dar batalla por su legado durante cinco décadas, ahora trae bajo el brazo una producción discográfica que es un manifiesto familiar y símbolo de libertad.

El legendario músico de 80 años, cerebro, corazón y espíritu de Creedence Clearwater Revival, regresó anoche al Auditorio Nacional, mismo recinto donde casi dos décadas atrás incendió con su arte. Ahora vuelve para hacer justicia histórica con el álbum Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years, que regrabó en compañía de sus hijos Shane y Tyler, quienes también lo acompañarán en el coloso de Reforma, donde agotaron las entradas.

En conferencia de prensa, John Cameron Fogerty, aunque prefirió no profundizar sobre aspectos políticos, dijo, a propósito de Weeping in the Promised Land: “hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con el presidente (Donald) Trump, pero lo diría así: me gustaría que tuviera más empatía por la raza humana; es algo en que he notado que falla. Esas cosas me decepcionan”.

Cuestionado sobre lo que representan los movimientos sociales en la actualidad, Fogerty, comentó acerca del tema Who’ll Stop the Rain: “en la década de los 50, especialmente en Estados Unidos, las personas luchaban por sus derechos civiles y la mayoría de jóvenes –que estaban alrededor de sus 20 a 22 años– se sentían igual, se estaba polarizando el país. Esta canción era una metáfora para mí de la poca verdad del gobierno y de la falta de transparencia con el pueblo. Es una canción que en realidad es una queja y su finalidad era que la gente saliera a protestar”.

Tras expresar su alegría por haber recuperado el catálogo de canciones, así como del lanzamiento de su nueva producción en agosto pasado y del concierto en el Auditorio Nacional, el mítico músico habló sobre el lenguaje universal de la música, pero también impulsó a sus hijos a hablar sobre su proceso creativo, en que ambos se inspiran también para escribir.

Y, de manera recíproca, ambos jóvenes, expresaron que su padre es totalmente perfeccionista, lo cual quedó expuesto durante seis meses en la grabación de Legacy, con la cual celebran, en familia, haber recuperado los derechos de la obra del cantante.

Medio siglo de popularidad

En México, dijo Fogerti, sabe que su música es popular desde hace más de 50 años. Ahora, aunque un poco nervioso, “siento que cerraré un círculo”, en la presentación del Auditorio Nacional.

“Hice este disco porque tenía a mi familia bastante involucrada. Mis hijos están en el disco conmigo. Es mi legado y su legado”, describió Fogerty, quien se dijo feliz “porque recuperó los derechos de sus canciones y ahora me siento muy bien para el concierto”.