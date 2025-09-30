Clara Zepeda

La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025

Los recientes resultados de la lucha contra el crimen organizado de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo dan la pauta para prever que el análisis del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será “positiva”; sin embargo, se tratará de una renegociación, ya que la eliminación de los órganos autónomos no permiten que se realice sólo una revisión; además, tras el proceso el país tendrá tarifas arancelarias preferenciales, afirmó Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico.

En conferencia de prensa, Larry Rubin reconoció que el trabajo de la seguridad no es sencillo, pero los resultados que ha tenido el gobierno mexicano, por conducto de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, “nos da la pauta para pensar que la renegociación del T-MEC va a ser positiva y tenemos la confianza plena que en el transcurso de los 90 días que se marcaron entre México y Estados Unidos, por el tema arancelario, no habrá grandes cambios”.

El empresario, no obstante, precisó que el T-MEC no tendrá una revisión, sino una renegociación, debido a los cambios constitucionales que ha puesto en marcha México como la reforma judicial o la eliminación de los órganos autónomos.