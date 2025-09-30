El contrato permitirá aumentar producción de aceite y gas
Martes 30 de septiembre de 2025, p. 23
Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes e importantes de México y América Latina, firmó un contrato de servicio de perforación de 32 pozos financiados con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el campo Ixachi, por un monto de hasta mil 991 millones de dólares.
La compañía del empresario Carlos Slim, que controla y opera gran variedad de empresas en los sectores comercial, comunicaciones, industrial y consumo, celebró un contrato de servicios desarrollados y financiados para la perforación de pozos en el campo Ixachi, el cual es uno de los más importantes de México, por lo que será desarrollado bajo un contrato mixto que combina inversión privada y pago ligado a resultados.
Grupo Carso detalló que el contrato considera la perforación y terminación hasta de 32 pozos en un plazo de tres años, lo cual contribuirá a un aumento sustancial de producción de aceite y gas.
“Pemex empezará a pagar la perforación hasta enero de 2027 y en 21 mensualidades por cada pozo entregado a partir de la fecha correspondiente. En enero de 2027, se calcula tener en producción 12 instalaciones”, especificó Carso.
El campo Ixachi pertenece a la asignación de Pemex AE-0032-6M-Joachín-02 y actualmente cuenta con una producción diaria de alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236 mil barriles diarios de petróleo.
A la fecha se han perforado en el campo 28 pozos a una profundidad de 7 mil 650 metros. Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha participado en su perforación.
Grupo Carso expuso que a través de sus subsidiarias cuenta ya con más de 18 años de experiencia en servicios de perforación terrestre, marina y de construcción de plataformas, y tiene personal calificado.