Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 23

Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes e importantes de México y América Latina, firmó un contrato de servicio de perforación de 32 pozos financiados con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el campo Ixachi, por un monto de hasta mil 991 millones de dólares.

La compañía del empresario Carlos Slim, que controla y opera gran variedad de empresas en los sectores comercial, comunicaciones, industrial y consumo, celebró un contrato de servicios desarrollados y financiados para la perforación de pozos en el campo Ixachi, el cual es uno de los más importantes de México, por lo que será desarrollado bajo un contrato mixto que combina inversión privada y pago ligado a resultados.

Grupo Carso detalló que el contrato considera la perforación y terminación hasta de 32 pozos en un plazo de tres años, lo cual contribuirá a un aumento sustancial de producción de aceite y gas.