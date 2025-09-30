Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 22

Al resaltar que el mercado de valores ha sido un pilar en la historia de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), pues ha atraído inversión de largo plazo y ha fortalecido su infraestructura, Fernando Chico Pardo, presidente del consejo de la emisora, celebró los 25 años de ésta listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

A unos días de que se anunció la adquisición de 25 por ciento del capital de Banamex por parte de Chico Pardo, el empresario mexicano celebró el primer cuarto de siglo de ASUR como empresa listada en la BMV, en donde resaltó que lo más importante de esta historia es que cada proyecto ha representado empleos, desarrollo turístico y beneficios directos para México.

ASUR inició operaciones en 1998 y, desde su salida a Bolsa, el 28 de septiembre de 2000, se ha consolidado como un actor estratégico en la infraestructura aeroportuaria, pues actualmente administra 16 aeropuertos en México, seis en Colombia y uno en Puerto Rico, con más de 48 millones de pasajeros atendidos en lo que va de 2025 en las tres regiones.

Entre los aeropuertos que administra está Cancún, el segundo con mayor tráfico del país.