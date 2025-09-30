Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 22

El 30 de septiembre de 2019 autoridades financieras y bancos lanzaron en el mercado mexicano el Cobro Digital (CoDi), un sistema de cobros y pagos por medio de un código QR que prometía reducir el uso de dinero en efectivo y aumentar el uso de los medios digitales. En ese momento, la meta era clara: para 2020, 37 millones de mexicanos ya lo utilizarían.

A seis años de su lanzamiento, información oficial revela que los propósitos iniciales no se han cumplido: de acuerdo con el Banco de México (BdeM), hay 21 millones de cuentas que pueden utilizar el servicio, pero solamente 2 millones 479 mil 469 han realizado al menos un pago y poco más de un millón un cobro.

Los datos contrastan con lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Mientras en México más de 80 por ciento de las personas utilizan dinero físico, en Brasil el 99 por ciento de la población usa Pix, plataforma para hacer pagos con códigos QR.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de los motivos por los que CoDi no ha logrado despegar es porque los propios bancos no quieren dejar de cobrar comisiones, y esta plataforma es libre de ellas.