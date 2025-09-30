▲ El MTU se utilizará tanto para cuentas propias como de terceros. Foto Pablo Ramos

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 22

A partir de mañana, los usuarios de bancos tendrán hasta el 1º de enero de 2026 para establecer un monto límite para realizar transferencias, tanto propias como a terceros, por medio de las aplicaciones, sitios de Internet o el servicio de banca telefónica. En caso de no hacerlo, serán los bancos los que establezcan un tope de acuerdo con el historial de operaciones de cada cliente.

Se trata del Monto Transaccional del Usuario (MTU), una nueva medida que impulsan las autoridades financieras con el objetivo de reducir los fraudes y el robo de identidad, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“El MTU es un límite de seguridad que cada usuario elige para operaciones en banca electrónica. Previene fraudes y robo de identidad con un paso adicional de seguridad”, indica una comunicación difundida por el organismo supervisor.

Según la información, desde mañana, los bancos desplegarán en sus aplicaciones un apartado para que cada usuario seleccione su MTU. Las personas también podrán acudir a una sucursal física y solicitar a un ejecutivo que les establezca el monto deseado.

La CNBV refirió que esta nueva medida de seguridad no limita el uso de los recursos de cada usuario “y el dinero está disponible siempre. Se pedirá una validación adicional en caso de que se exceda el monto”.