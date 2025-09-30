▲ Roma fue sede de la reunión del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Foto Roberto González Amador

Roberto González Amador

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 21

Roma. La actividad relacionada con los viajes y el turismo consiguió dar la vuelta al impacto de la pandemia de 2020. La recuperación no fue al mismo ritmo en todas las regiones, pero se dio en cada una de ellas. México no fue excepción, con un repunte tanto en la contribución al producto interno bruto (PIB) como al empleo.

Los datos fueron presentados ayer en la reunión anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que reúne a empresas de esta industria, y que fue inaugurada por la presidenta italiana, la conservadora Giorgia Meloni.

Este año, el turismo y los viajes generarán una actividad valuada en 11.7 billones de dólares (millones de millones), que equivalen a 10.3 por ciento del PIB mundial, expuso la mexicana Gloria Guevara, presidenta interina del WTTC.

Una parte significativa del impulso llega de China e India, los dos países mas poblados del planeta, con unas crecientes clases medias que han incrementado su poder de compra, expuso Ahmed Al-Khateeb, ministro de turismo de Arabia Saudita, durante la presentación del informe.

Comparada con 2019, el año previo a la pandemia de covid, la contribución del turismo a la economía global habrá aumentado este año en 1.4 billones de dólares, expone el reporte Impacto económico de los viajes y el turismo 2025. Esa cantidad es alrededor de 80 por ciento del PIB de México.

La actividad va a crecer en el mundo a un ritmo sostenido durante la siguiente década. El reporte del WTTC prevé que en 2035, este sector genere 16.5 billones de dólares, que representarán 11.5 por ciento del PIB global previsto para entonces.

El caso de México

Este año, la actividad turística contribuirá al PIB de México con 281 mil millones de dólares, 15.1 por ciento del PIB nacional. En el año previo a la pandemia, la aportación era de 14.7, estima el reporte. En una década, la contribución del sector a la economía alcanzará 6.6 billones de pesos, unos seis mil 600 millones de dólares y 16.2 por ciento del PIB, añade.