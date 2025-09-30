Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 20

Ante el millonario adeudo al fisco del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló: “Una persona, moral o física, que tiene deudas con Hacienda, con el SAT, si decide pagar, tiene derecho a descuentos por multas, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal. Si se acercan a pagar, van a tener sus descuentos. Si no pagan, va a seguir el juicio, y ya el juicio lleva otras conclusiones relevantes”, señaló en la mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Tras la resolución de un juez de Nueva York, que ordenó a Tv Azteca desistir de demandas que presentó en México contra sus acreedores, por una deuda que ya supera 500 millones de dólares, la mandataria explicó que un juzgador de la capital del país ha favorecido al empresario, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México debería revisar la actuación del togado.

“Hay un juez de lo civil en la Ciudad de México, donde este grupo empresarial presenta, supongo que es este caso, durante la pandemia, que no está en condiciones de pagar dada la situación. Este juez no informa a las autoridades de Estados Unidos y le da, digamos, la validez. Tendrá que revisar el Tribunal de la Ciudad de México cómo fue que se dio esta situación”.