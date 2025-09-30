▲ En caso de no desistir, el empresario se expone a sanciones económicas e incluso la prisión. Foto Afp

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 20

Tv Azteca y Ricardo Salinas Pliego podrían ser acusados de desacato en Nueva York y recibir sanciones –que pueden ir de lo económico a prisión–, en caso de no desistirse de inmediato de las demandas en México contra un conjunto de fondos de inversión estadunidenses a los que actualmente debe 580 millones de dólares, explicó una persona conocedora del caso.

El juez Paul G. Gardephe, de la corte del distrito sur de Nueva York, ordenó a la televisora desistirse de un par de demandas que ésta presentó en México contra sus acreedores, debido a que el acuerdo original establece que cualquier proceso legal relacionado con la emisión de bonos debía resolverse en tribunales estadunidenses, expone el documento judicial.

En el proceso frente a la corte del distrito sur de Nueva York, que tiene como principal demandante a The Bank of New York Mellon –el décimo tercer banco más grande de Estados Unidos por activos, según un informe de S&P Global Market Intelligence–, se sostiene que los acreedores de Tv Azteca han tenido un “daño irreparable” al tener que litigar sus deudas en los tribunales mexicanos, fuera de la jurisdicción que de inicio contempla el contrato.

“Al solicitar la orden judicial en México, el demandado incumplió la cláusula de selección de foro del acuerdo, que establece de manera inequívoca que ‘la Corte Suprema del Estado de Nueva York, el condado de Nueva York y el tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York' son los foros exclusivos para 'cualquier acción o procedimiento legal que surja de o en relación con este acuerdo’”, consigna la orden del juzgado de Nueva York.

A partir de ayer, puede llegar el desistimiento en los tribunales mexicanos por parte de la televisora que se endeudó por 400 millones de dólares en 2017 con un conjunto de inversionistas y luego dejó de pagar los bonos.

Salinas Pliego fue crítico de las medidas de distanciamiento social que buscaban amortiguar el efecto de la pandemia, pero su empresa obtuvo del sexagésimo tercer juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, un blindaje judicial frente a sus acreedores, debido a los efectos que la crisis de covid-19 tuvo en su negocio.

Este blindaje judicial también ha dado paso a que desde 2023 fondos de inversión hayan iniciado un proceso de arbitraje internacional contra México (bit.ly/42i8HvL).