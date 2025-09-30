▲ Tyrek Hill, receptor estrella de los Delfines, es llevado al hospital tras una aparatosa lesión de rodilla. Foto Ap

Miami. Los Delfínes de Miami lograron su primera victoria de la temporada al imponerse 27-21 ante los Jets de Nueva York. El partido que se disputó en el Metlife Stadium les dejó un sabor agridulce tras sufrir la baja de su receptor estrella, Tyrek Hill, por una aparatosa lesión de rodilla.

El cinco veces All-Pro hizo una recepción y cayó de manera incómoda sobre su pierna izquierda después de ser tacleado cerca de la línea lateral de los Jets. Jugadores de ambos equipos se arrodillaron mientras lo atendían y fue llevado inmediatamente a un hospital.

El ala cerrada Darren Waller tuvo un par de recepciones de anotación en su primer juego en casi dos años, tras los pases del mariscal de campo Tua Tagovailoa, quien lanzó para 177 yardas, completó 17 de 25 pases y no tuvo pérdidas de balón por primera vez esta temporada.