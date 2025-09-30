Martes 30 de septiembre de 2025, p. a12
El Atlético de San Luis dio la campanada en la jornada 13 de la Liga Mx Femenil y derrotó 2-1 a Pumas, para meterse a la pelea por un lugar en la liguilla.
En el estadio Olímpico Universitario, las dirigidas por Ignacio Quintana se fueron arriba en el marcador al minuto 4, luego de un remate de Rebeca Contreras que sorprendió a Heidi González, guardameta puma.
El equipo local intentó emparejar el cotejo pero no logró concretar ninguna llegada al arco rival. Stephanie Ribeiro tuvo dos oportunidades de anotación, pero la portera Valeria Zárate neutralizó sus disparos para convertirse en una de las jugadoras más importantes para las visitantes.
Al minuto 42, el árbitro marcó un penalti a favor de San Luis, mismo que fue concretado por la venezolana Enyerliannys Higuera, quien lanzó un potente tiro de derecha para el 2-0.
Pumas intentó de todo en el segundo tiempo. Una y otra vez el equipo auriazul se aproximó a la portería rival con disparos de Angelina Hix, Ximena Ríos y Nayeli Bolaños; sin embargo, la arquera potosina estuvo intratable y no permitió que alguno de ellos terminara en gol.
Cuando parecía que el marcador estaba definido, en el 90+8, Karen Ramírez consiguió anotar para las Pumas y poner el 2-1 definitivo a favor de los visitantes.
Pese a la derrota, las universitarias continúan en zona de liguilla con 22 unidades en el sexto puesto de la clasificación. Atlético de San Luis, en tanto, se colocó en el séptimo lugar con 21 puntos.
Luego del silbatazo final, las jugadoras de Pumas agradecieron el apoyo de la gente en el Olímpico.
Fue el quinto descalabro para las dirigidas por Marcelo Frigério en la temporada y el segundo al hilo como locales.
En otros resultados, Monterrey goleó 5-0 al Necaxa ratificando su dominio ante las hidrocálidas.
Con anotaciones de Alice Soto, Fátima Servín, Diana Evangelista, Lucía García y Katty Martínez, las regias consiguieron tres importantes unidades necesarias para mantener sus aspiraciones de liguilla.
Aunque suelen ser uno de los equipos protagonistas de la liga, las Rayadas sumaron apenas su segunda victoria en los últimos seis partidos.
Necaxa y Monterrey se han enfrentado en 16 ocasiones con dominio abrumador de las regias, que se han impuesto en todos los partidos.
En el estadio Jalisco, Toluca empató 2-2 con el Atlas. Faustine Robert y Eugénie Le Sommer anotaron por las mexiquenses mientras que Victoria Acevedo y Kayla Fernández lo hicieron por las tapatías.