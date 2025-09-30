De La Redacción

El Atlético de San Luis dio la campanada en la jornada 13 de la Liga Mx Femenil y derrotó 2-1 a Pumas, para meterse a la pelea por un lugar en la liguilla.

En el estadio Olímpico Universitario, las dirigidas por Ignacio Quintana se fueron arriba en el marcador al minuto 4, luego de un remate de Rebeca Contreras que sorprendió a Heidi González, guardameta puma.

El equipo local intentó emparejar el cotejo pero no logró concretar ninguna llegada al arco rival. Stephanie Ribeiro tuvo dos oportunidades de anotación, pero la portera Valeria Zárate neutralizó sus disparos para convertirse en una de las jugadoras más importantes para las visitantes.

Al minuto 42, el árbitro marcó un penalti a favor de San Luis, mismo que fue concretado por la venezolana Enyerliannys Higuera, quien lanzó un potente tiro de derecha para el 2-0.

Pumas intentó de todo en el segundo tiempo. Una y otra vez el equipo auriazul se aproximó a la portería rival con disparos de Angelina Hix, Ximena Ríos y Nayeli Bolaños; sin embargo, la arquera potosina estuvo intratable y no permitió que alguno de ellos terminara en gol.

Cuando parecía que el marcador estaba definido, en el 90+8, Karen Ramírez consiguió anotar para las Pumas y poner el 2-1 definitivo a favor de los visitantes.