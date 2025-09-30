Francia y Noruega comienzan el torneo con victorias
Martes 30 de septiembre de 2025, p. a12
Rancagua. Hay resultados que hablan de las asimetrías en las realidades del futbol en el mundo. Un encuentro con un resultado que exhibe dos equipos en extremos opuestos dejó un marcador escandaloso. La selección de Estados Unidos destrozó el lunes a la debutante Nueva Caledonia por 9-1 en su estreno en el Mundial Sub-20, la quinta mayor goleada en la historia del torneo, mientras que Colombia le ganó a Arabia Saudita por la mínima.
El equipo vapuleado, por ejemplo, nunca en su historia había anotado un gol en ninguna categoría mundialista. El que marcó fue por un error tan grotesco que pareciera una concesión del conjunto estadunidense, uno de los países donde más se ha invertido en este deporte que mayor crecimiento ha presentado ahí en los últimos años.
La gente no se había terminado de sentar en el estadio El Teniente, en Rancagua (a unos 100 kilómetros de Santiago), cuando la selección estadunidense empezó a demostrar la diferencia de poderes con Nueva Caledonia, por el Grupo E.
El mediocampista Benjamin Cremaschi anotó un triplete, con tantos en los minutos 2, 4 y 37. Aportaron a la cuenta Nikolas Tsakiris en el 7, Frankie Westfield en el 28, y Nolan Norris con un doblete en el 35 y el 44.
En el segundo tiempo, ampliaron la ventaja Taha Habroune en el 68 y Cole Campbell en el 74.
Pese a la goleada, el portero caledonio Noa Muller saltó por los aires una y otra vez para salvar a su país de los embates estadunidenses y tratar de contener un ataque que parecía no tener freno.
En el minuto 70, el portero estadunidense erró groseramente al ceder la pelota a Wapae Simane, y le regaló el gol del honor a Nueva Caledonia, el primero de este país en una cita mundialista en cualquier categoría.
Colombia derrota a Arabia Saudita
Por el Grupo F, en el estadio Fiscal de Talca, 250 kilómetros al sur de Santiago, Colombia venció 1-0 Arabia Saudita. El tanto cafetero fue de Óscar Perea en el 64, que aprovechó la endeble defensa del conjunto asiático.
Más temprano, Francia y Noruega arrancaron su viaje mundialista con victorias ante Sudáfrica y Nigeria, por el Grupo E y F.
Noruega ganó ante Nigeria por un ajustado 1-0, con un tanto de penal del defensor Rasmus Holten.
Les Bleus vencieron 2-1 gracias a un tanto de Anthony Bermont en el minuto 25, y una gran jugada de Lucas Michal, que regateó en el área a varios jugadores y batió al portero en el 80.
Sudáfrica había descontado previamente luego de que el técnico de ese país solicitara la revisión de un posible penal. El árbitro sancionó la pena máxima, que convirtió el delantero Jody Ah Shene en el 33.
Este Mundial Sub-20 es el primer torneo masculino de la FIFA que usa el sistema de revisión de video (FVS, por sus siglas en inglés), que se popularizó como “tarjeta verde”. Esto permite a los técnicos solicitar al juez verificar una jugada discutida hasta dos veces por partido.
Previamente se había probado enla Copa Juvenil FIFA 2024 y en el Mundial Sub-20 femenil de ese mismo año, en Colombia.