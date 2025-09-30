▲ La selección de las barras y las estrellas (de blanco) demostró fácilmente su superioridad. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. a12

Rancagua. Hay resultados que hablan de las asimetrías en las realidades del futbol en el mundo. Un encuentro con un resultado que exhibe dos equipos en extremos opuestos dejó un marcador escandaloso. La selección de Estados Unidos destrozó el lunes a la debutante Nueva Caledonia por 9-1 en su estreno en el Mundial Sub-20, la quinta mayor goleada en la historia del torneo, mientras que Colombia le ganó a Arabia Saudita por la mínima.

El equipo vapuleado, por ejemplo, nunca en su historia había anotado un gol en ninguna categoría mundialista. El que marcó fue por un error tan grotesco que pareciera una concesión del conjunto estadunidense, uno de los países donde más se ha invertido en este deporte que mayor crecimiento ha presentado ahí en los últimos años.

La gente no se había terminado de sentar en el estadio El Teniente, en Rancagua (a unos 100 kilómetros de Santiago), cuando la selección estadunidense empezó a demostrar la diferencia de poderes con Nueva Caledonia, por el Grupo E.

El mediocampista Benjamin Cremaschi anotó un triplete, con tantos en los minutos 2, 4 y 37. Aportaron a la cuenta Nikolas Tsakiris en el 7, Frankie Westfield en el 28, y Nolan Norris con un doblete en el 35 y el 44.

En el segundo tiempo, ampliaron la ventaja Taha Habroune en el 68 y Cole Campbell en el 74.

Pese a la goleada, el portero caledonio Noa Muller saltó por los aires una y otra vez para salvar a su país de los embates estadunidenses y tratar de contener un ataque que parecía no tener freno.

En el minuto 70, el portero estadunidense erró groseramente al ceder la pelota a Wapae Simane, y le regaló el gol del honor a Nueva Caledonia, el primero de este país en una cita mundialista en cualquier categoría.