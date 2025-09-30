Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025

Javier Sánchez Galindo no fue un jugador técnico. Pegó más patadas de las recomendables, pero su carácter y oficio le permitieron entrar en la historia de los clubes más importantes del futbol mexicano, especialmente de Cruz Azul. Le apodaron el Pierna Fuerte, un lateral izquierdo al que no le importaba arriesgar el físico en una disputa. Tenía 77 años. La Federación Mexicana de Futbol informó este lunes su fallecimiento a causa de complicaciones de salud, sólo dos días después de que el ex seleccionado nacional, uno de los más ganadores en el circuito profesional (16 títulos oficiales), tuviera que ser hospitalizado.

Sánchez Galindo conquistó cinco veces el campeonato de Liga con La Máquina, una Copa México, dos trofeos de Campeón de Campeones y tres de la antigua Copa Concacaf, rodeado de compañeros como Fernando Bustos, Cesáreo Victorino, Javier Kalimán Guzmán, Miguel Marín y Octavio Centavo Muciño, quienes con el tiempo se hicieron leyenda. “Costó mucho trabajo conseguir esos logros, pero lo hicimos con mucho corazón y compañerismo, esa era nuestra mentalidad”, recordaba en 2022 el mexicano, serio, seguro, con una forma de jugar tan fuerte que inspiró al cronista Ángel Fernández a identificarlo de esa forma.

“Fue un grandísimo compañero, un jugador de selección”, recuerda desde Argentina Alberto Gómez Franzutti, compañero de Galindo en aquel plantel que parecía una locomotora. “Enfrentamos a equipos sensacionales como el Atlético Español, América, los Pumas de Leonardo Cuéllar, Enrique Borja y Cabinho. Javier tenía una calidad tremenda no sólo en lo profesional, sino como ser humano. Dejaba todo en el campo de juego. Si se presentaba el momento de dar un regaño al otro, el otro lo aceptaba y tiraba para el mismo lado del carro. Construimos una dinastía juntos”.