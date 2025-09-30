Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025

La acumulación de partidos y competencias internacionales, entre ellas el Mundial de Clubes ampliado a 32 participantes, además de los riesgos relacionados con altas temperaturas rumbo a la Copa de la FIFA 2026, demandan medidas urgentes en la forma de gobernar el futbol, señaló el sindicato mundial de futbolistas profesionales (FIFPro) en un informe presentado ayer sobre la expansión incesante de torneos y convocatorias que fomentan una creciente tensión entre los equipos y las selecciones nacionales.

El documento muestra datos de mil 500 jugadores, compara tiempos de recuperación, mide el impacto en la salud y rendimiento de los deportistas, además de que incorpora por primera vez el calor extremo como un factor fundamental para la planificación de competencias oficiales, entre ellas el Mundial que organizarán el próximo año Estados Unidos, México y Canadá. “El informe ofrece pruebas de lo que está ocurriendo en el futbol”, explicó el ex futbolista y miembro de la junta directiva de FIFPro, Maheta Molango. “Los profesionales se lesionan o no pueden rendir, porque llegan al límite”.

Desde FIFPro, médicos y especialistas en deporte de alto rendimiento advirtieron sobre la corta duración de las vacaciones de los clubes que participaron en el pasado Mundialito: ninguno permitió a sus jugadores disfrutar de 28 días de descanso, duración recomendada por el sindicato. Después de casi un mes de competencia en Estados Unidos, el campeón Chelsea tuvo 13 días de asueto antes de iniciar su pretemporada mientras el París Saint-Germain, también finalista y monarca de la Liga de Campeones, contó con sólo una semana.

“Infantino, un autócrata”

“(Gianni) Infantino es un autócrata, un tipo que decide las cosas por sí solo, sin consultar a nadie”, cuestionó en julio el presidente de FIFPro Sudamérica, Sergio Marchi, en una entrevista con La Jornada. En el caso de las ventanas internacionales, mejor conocidas como Fechas FIFA, los expertos estiman que el periodo de recuperación de los seleccionados suele ser inferior a 48 horas, debido a la congestión de encuentros y los viajes desproporcionados. En este apartado, el informe resalta entre los jugadores que más juegos disputaron la temporada pasada el uruguayo Federico Valverde (58), el español Pedri (55) y el croata Luka Modric (55).