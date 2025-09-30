Afp

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. a10

Los Ángeles., Los Dodgers de Los Ángeles arrancan los playoffs de las Grandes Ligas con la ambición de ser los primeros en revalidar el título en un cuarto de siglo desde el triplete de los Yanquis de Nueva York entre 1998 y 2000. La novena angelina aspira al bicampeonato, liderados por un Shohei Ohtani listo para su primera postemporada como doble amenaza.

Desde hoy, la franquicia californiana hospedará en el Dodger Stadium la ronda de comodines, al mejor de tres partidos, frente a los Rojos de Cincinnati de la joya dominicana Elly de la Cruz. Los Dodgers ganaron la División Oeste de la Liga Nacional, pero su balance de 93 victorias y 69 derrotas, el tercero en la conferencia, quedó lejos de las expectativas de principios de campaña.

Los angelinos reforzaron aún más el plantel que arrolló a los Yanquis en la Serie Mundial y que los colocaba como favoritos a una segunda corona consecutiva. La temporada, sin embargo, transcurrió de forma muy distinta pese a que el astro japonés Ohtani volvió a jugar a nivel de MVP y su compatriota Yoshinobu Yamamoto dio un salto adelante en la batería de lanzadores.

Los Dodgers evitaron un desastre como el de los eliminados Mets, otro de los superequipos de las mayores, pero se presentarán a los playoffs sin liderar las apuestas, que confían más en las posibilidades de los Filis de Filadelfia.

Heridos en su orgullo, los campeones finalizaron la temporada regular en buena forma, con ocho victorias en sus últimas 10 apariciones.

Esa racha incluyó una barrida en la última serie de tres juegos ante los Marineros de Seattle, quizás el equipo con más potencia de fuego al contar con Cal Raleigh, líder en jonrones del año (60), y otros cañoneros como el venezolano Eugenio Suárez y el dominicano Julio Rodríguez. Desde la lomita, el mexicano Andrés Muñoz es una amenaza para las ofensivas.