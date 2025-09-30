De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. a10

En 2013, cuando Osiris Machado tenía 9 años de edad, la imprudencia de un conductor de tractor cambió su vida y la de su familia para siempre. Mientras se encontraba sentada junto con su abuela y su hermano, el vehículo se les fue encima ocasionando el deceso de su consanguínea y una discapacidad en su pierna derecha que le impide flexionar la extremidad.

Sus músculos desde entonces no se desarrollaron de manera correcta, pero su resiliencia y coraje se mantuvieron intactos. Un año después del accidente, la nayarita tuvo su primer acercamiento con el deporte gracias a su hermana, y una década más tarde se convirtió en la mejor del orbe.

Osiris ganó ayer la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco F44 durante el Campeonato Mundial de Paratletismo que se lleva a cabo en Nueva Delhi. Con un lanzamiento de 44.36 metros, la mexicana se consolidó como una figura internacional al conseguir también una nueva marca de la competencia.

“Me encuentro muy feliz, es un logro inmenso, lo celebramos mucho; fue una competencia excepcional, de lo mejor que me ha tocado. Mejoré mi marca por casi dos metros”, señaló la campeona mundial, tras recibir su presea áurea.

La medallista paralímpica de bronce en París 2024 estuvo acompañada en el podio por la estadunidense Samantha Heyison, quien se llevó la plata con un lanzamiento de 40.65 metros, y la china Juan Yao, bronce con 39.23.

Con su desempeño, Machado dejó atrás la marca de 43.39 metros conseguida en 2015 por Yao, considerada una de las grandes leyen-das de la disciplina.

“La verdad me sentí muy cómoda, al principio los nervios siempre están a flor de piel; en los primeros lanzamientos creo que sí se notó más mi nerviosismo, pero después agarré más confianza y seguridad y se dio lo que se tenía que dar, incluso un poco más. Estoy muy feliz y agradecida con todos”, resaltó la joven de 21 años de edad, quien entrena bajo las instrucciones de Daniel Pardo.