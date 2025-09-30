Oro en mundial de paratletismo
Es la segunda medalla para México en el Campeonato de Nueva Delhi
Martes 30 de septiembre de 2025, p. a10
En 2013, cuando Osiris Machado tenía 9 años de edad, la imprudencia de un conductor de tractor cambió su vida y la de su familia para siempre. Mientras se encontraba sentada junto con su abuela y su hermano, el vehículo se les fue encima ocasionando el deceso de su consanguínea y una discapacidad en su pierna derecha que le impide flexionar la extremidad.
Sus músculos desde entonces no se desarrollaron de manera correcta, pero su resiliencia y coraje se mantuvieron intactos. Un año después del accidente, la nayarita tuvo su primer acercamiento con el deporte gracias a su hermana, y una década más tarde se convirtió en la mejor del orbe.
Osiris ganó ayer la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco F44 durante el Campeonato Mundial de Paratletismo que se lleva a cabo en Nueva Delhi. Con un lanzamiento de 44.36 metros, la mexicana se consolidó como una figura internacional al conseguir también una nueva marca de la competencia.
“Me encuentro muy feliz, es un logro inmenso, lo celebramos mucho; fue una competencia excepcional, de lo mejor que me ha tocado. Mejoré mi marca por casi dos metros”, señaló la campeona mundial, tras recibir su presea áurea.
La medallista paralímpica de bronce en París 2024 estuvo acompañada en el podio por la estadunidense Samantha Heyison, quien se llevó la plata con un lanzamiento de 40.65 metros, y la china Juan Yao, bronce con 39.23.
Con su desempeño, Machado dejó atrás la marca de 43.39 metros conseguida en 2015 por Yao, considerada una de las grandes leyen-das de la disciplina.
“La verdad me sentí muy cómoda, al principio los nervios siempre están a flor de piel; en los primeros lanzamientos creo que sí se notó más mi nerviosismo, pero después agarré más confianza y seguridad y se dio lo que se tenía que dar, incluso un poco más. Estoy muy feliz y agradecida con todos”, resaltó la joven de 21 años de edad, quien entrena bajo las instrucciones de Daniel Pardo.
Machado es una de las apuestas del Comité Paralímpico Mexicano para comenzar el relevo generacional del deporte adaptado. Su palmarés resaltó a partir de 2023 con una presea de oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá, Colombia, y poco después repitió ese primer lugar en los Parapanamericanos de Santiago de Chile con récord continental incluido.
Otro de sus logros más destacados antes de aterrizar en los Juegos Paralímpicos de París fue una medalla de plata en el Mundial de Paratletismo que se disputó en 2024 en Kobe, Japón.
La de Osiris fue la segunda presea para México en este Mundial, luego del bronce que cosechó el domingo la jalisciense Floralia Estrada , en lanzamiento de disco F57, con un registro de 28.80 metros, su mejor marca de la temporada. En esta prueba, Ángeles Ortiz ocupó la quinta posición con 23.36 metros.
En tanto, el campeón parapanamericano de Santiago 2023, Joh-natan Salinas, logró el récord de América en impulso de bala F54, con una marca de 11.66 metros, que le dio el quinto lugar general en la competencia que reunió a las clases F54 y F55.
Pierde Samuel Molina
El tailandés Netsiri Hanreuchai se quedó con la medalla de bronce en la modalidad recurvo abierto del Mundial de Paratiro con Arco 2025, tras derrotar 6-0 al arquero michoacano Samuel Molina en Gwangju, Corea del Sur.