Foto María Luisa Severiano

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 4

Académicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) protestaron frente al Palacio de Bellas Artes para exigir a las autoridades federales la atención inmediata a sus demandas laborales.

Carlos Barajas González, uno de los manifestantes, mencionó que las principales exigencias tienen que ver con la homologación de plazas, basificación, pago puntual de salarios y prestaciones.

Los inconformes afiliados a la Unión de Sindicatos del Inbal y Trabajadores de la Cultura, Sector Académico (Usinbal y TC) comenzaron a reunirse alrededor de las 16 horas con carteles en los que se leían consignas relacionadas con condiciones laborales dignas, equiparación salarial con la Secretaría de Educación Pública y ambientes libres de violencia.

“Somos aproximadamente 4 mil trabajadores a los que se nos adeuda ropa de trabajo desde 2020, y sólo nos quieren dar lo que corresponde a un año.

“También hay mil 900 trabajadores que exigen la regularización de su situación laboral, así como 900 trabajadores en espera de homologación”, apuntó Barajas González.