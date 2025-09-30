Afp

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 3

París. Una máscara de rituales de Zambia, un colgante de la antigua ciudad de Palmira o un cuadro del pintor sueco Anders Zorn son algunos de los objetos que, como tantos otros saqueados o robados, ahora están expuestos en un museo virtual inaugurado el lunes por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). La iniciativa busca sensibilizar sobre el tráfico de bienes culturales en el mundo.

Esta plataforma interactiva, diseñada por el arquitecto burkinés Francis Kéré (ganador del Premio Pritzker en 2022), reúne por ahora cerca de 250 objetos, un pequeño vistazo de un gigantesco tráfico que afecta al menos a 57 mil bienes, según Interpol, socio de esta iniciativa.

“Es un museo único en el mundo”, declaró la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, quien lanzó el proyecto en 2022.

Mediante este espacio único, “compartimos con el mayor número posible los desafíos de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, tráfico que hiere las memorias, rompe los eslabones de las generaciones e impide la ciencia”.

Al recorrer este “refugio digital”, el visitante descubrirá −e incluso examinará, gracias a la modelización en tercera dimensión− estos objetos desaparecidos, rastrear sus orígenes y su función (rito funerario, guerra, decoración...) mediante relatos, testimonios y fotos que los acompañan.

“El propósito del museo es destacar estas obras, darles visibilidad y devolver el orgullo a las comunidades a las que pertenecen. Cada pieza robada arrastra consigo fragmentos de identidad, memoria y conocimientos ancestrales de su cultura de origen”, afirma Sunna Altnoder, jefa de la unidad contra el tráfico ilícito de la Unesco.