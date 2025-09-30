▲ El investigador y profesor en la Universidad de Nueva York publica con Anagrama los ensayos Ciencia ficción capitalista: Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, Tecnología y barbarie, y la novela La infancia del mundo. Foto Ignacio Sánchez

Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 3

Tres libros del autor Michel Nieva (Buenos Aires, 1988) se encuentran en librerías locales editados por Anagrama: los ensayos Ciencia ficción capitalista: Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo y Tecnología y barbarie, y la novela La infancia del mundo. Investigador y profesor en la Universidad de Nueva York, en el año 2022 ganó el prestigioso premio literario O. Henry.

Los ensayos y la novela tienen en común un sentido del tiempo dislocado, que parece estar situado muchos años en el futuro, pero tienen la urgencia de un desastre en tiempo presente.

De lo micro a lo macro: no hay manera de establecer la continuidad de hechos fantásticos en una historia, si no se cuenta con una buena cantidad de personajes creíbles, que atrapen al lector más allá de la línea narrativa general. En La infancia del mundo (2023) existen sucesos sobrenaturales, desparramados sobre la historia y envueltos en narraciones, capaces de abarcar con naturalidad tanto la historia familiar de un insecto, como los misterios insondables del universo.

Aplicación de la geografía en la ficción

Nieva construye un Caribe pampeano y le asigna una nueva condición interoceánica, en una sociedad futurista que tiene las mismas carencias que el mundo actual y termina por resultar dolorosamente cercana. El mapa es reconfigurado según esa nueva visión de La pampa tropical, idea tomada de HP Lovecraft, citado al principio de la novela con la frase: “El continente antártico alguna vez fue templado e incluso tropical”.

También hay una geografía del apocalipsis. En la línea de un debate que desató la adaptación a miniserie de El eternauta (historieta guionada por Germán Oesterheld y publicada por primera vez en 1957), la novela de Nieva plantea la necesidad, en el contexto de la ficción, de un apocalipsis intencionalmente sudamericano: una cura para todas esas invasiones extraterrestres y todos esos posibles finales que sólo sucedieron en Estados Unidos y que vimos en el cine, cuando aún no entendíamos que cada representación del apocalipsis contiene un mensaje político.

En su libro de ensayos Ciencia ficción capitalista: Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, el autor explica una idea utilizada en La infancia del mundo, en la que dos corporaciones interestelares compiten por el control de la Tierra, generando ecosistemas veloces por enormes ganancias, en un mundo arrasado por el cambio climático, con cualquier técnica espuria; Nieva enfatiza en el sinsentido de utilizar las tecnologías que arruinan el planeta aplicadas fuera de la Tierra.

Una parte del argumento de la novela trata sobre las mismas corporaciones pujando por crear virus, infectar a la humanidad y vender el antídoto, una historia tan parecida a las conspiraciones sobre el covid, que lo de Nieva es ciencia ficción inspirada en un pasado reciente, en el que una élite de tecnócratas desquiciados, alimentados por la ciencia ficción, luchan por el mando total.