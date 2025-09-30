Octavio Olvera Hernández

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 2

Los personajes, animales y demás criaturas fantásticas que nacen del pincel y la paleta del pintor oaxaqueño Amador Montes tomarán vida hoy en la galería Bourbon, en el contexto de la Semana de la Moda de París.

Esa creación pictórica inspiró a la diseñadora yucateca Mora Ruiz para crear una colección de 15 vestidos Carmen, en sus talleres de Mérida, Yucatán. Se trata de un connubio de artes donde Ruiz reinterpreta los trazos poéticos de Montes. Bordados hechos a mano en finos tejidos de lino y seda, con los que no sólo se honran las técnicas ancestrales de las mujeres mayas, yucatecas y libanesas, sino que también unen siglos de tradición mexicana.

Así, Oaxaca y Yucatán viajan al viejo continente para representar a México en uno de los encuentros de moda más importantes del mundo.

La obra de Amador Montes nos sumerge en un universo de elegancia y misterio, en el que las figuras humanas se entrelazan en armonía con una fauna que representa la transparencia misma del lienzo, que al mirarlas invita a nuestro pulso a seguir el contorno de los amores terrenos y ausentes.

La mujer y las aves no sólo representan una reflexión sobre el ser humano y la naturaleza, sino que son presencia y ausencia a la vez. Sumadas esas criaturas a una variada compañía zoológica, devienen “símbolos anónimos del desencuentro”.