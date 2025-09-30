Con la colección Carmen, Oaxaca y Yucatán se hacen presentes en la Semana de la Moda en París
Martes 30 de septiembre de 2025, p. 2
Los personajes, animales y demás criaturas fantásticas que nacen del pincel y la paleta del pintor oaxaqueño Amador Montes tomarán vida hoy en la galería Bourbon, en el contexto de la Semana de la Moda de París.
Esa creación pictórica inspiró a la diseñadora yucateca Mora Ruiz para crear una colección de 15 vestidos Carmen, en sus talleres de Mérida, Yucatán. Se trata de un connubio de artes donde Ruiz reinterpreta los trazos poéticos de Montes. Bordados hechos a mano en finos tejidos de lino y seda, con los que no sólo se honran las técnicas ancestrales de las mujeres mayas, yucatecas y libanesas, sino que también unen siglos de tradición mexicana.
Así, Oaxaca y Yucatán viajan al viejo continente para representar a México en uno de los encuentros de moda más importantes del mundo.
La obra de Amador Montes nos sumerge en un universo de elegancia y misterio, en el que las figuras humanas se entrelazan en armonía con una fauna que representa la transparencia misma del lienzo, que al mirarlas invita a nuestro pulso a seguir el contorno de los amores terrenos y ausentes.
La mujer y las aves no sólo representan una reflexión sobre el ser humano y la naturaleza, sino que son presencia y ausencia a la vez. Sumadas esas criaturas a una variada compañía zoológica, devienen “símbolos anónimos del desencuentro”.
No es la primera vez que el artista incursiona en la moda. Ha dibujado en otras ocasiones pensando en las pasarelas. La serie La pintura hecha mujer fue concebida para un acto en Oaxaca de este tipo. Sin embargo, será la primera vez que sus cuadros se verán caminar en una pasarela internacional, gracias a la labor creativa de Mora Ruiz.
El trabajo en conjunto consistió en seleccionar de entre la obra de Montes las piezas que más se fusionaban para el proyecto, como Gemelas, Aves de paz y Carmen, cuadro estelar que da nombre a la colección, latente evocación a la madre del pintor.
Así, las 15 obras que marcharán en la silueta de las modelos es una curaduría de los dos artistas, con la recreación y confección en los talleres de Mora.
Un paso posterior a la Semana de la Moda de París será un libro con la documentación de las etapas creativas ambos creadores.
En ese trabajo editorial se prevé registrar los 15 vestidos con sus respectivos procesos de confección.
Cada pieza tiene una historia particular que cuenta un romance; en esa narrativa se aprecia a México tal como es, y quedará plasmada en las páginas del volumen.
La colección Carmen que se presenta hoy en París será puesta a la venta a su regreso a México con producción limitada.