Afp

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 6

París. Un extracto de cannabis específico aliviaría los dolores lumbares crónicos sin crear dependencia, de acuerdo con un ensayo clínico publicado ayer que, según expertos, demostraría por primera vez que esta sustancia, especialmente desarrollada para esos trabajos, puede tratar el dolor.

Según la Organización Mundial de la Salud, los dolores lumbares, que sufren más de 500 millones de personas, son la principal causa de invalidez. Pero los medicamentos utilizados para tratar esos dolores se limitan a los analgésicos corrientes como el ibuprofeno, que puede tener efectos secundarios graves en caso de un uso prolongado, o a los opioides, que crean una fuerte dependencia y pueden ser peligrosos.

El sector en plena expansión de la producción de cannabis afirma que una gama de productos a base de mariguana o de cannabidiol ayudaría a aliviar los dolores pero, según los investigadores, no había hasta ahora estudios confiables que lo sustentaran. Ayer, los resultados de un ensayo clínico de fase 3 controlado por placebo fueron publicados en la revista Nature Medicine.