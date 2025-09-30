Martes 30 de septiembre de 2025, p. 6
París. Un extracto de cannabis específico aliviaría los dolores lumbares crónicos sin crear dependencia, de acuerdo con un ensayo clínico publicado ayer que, según expertos, demostraría por primera vez que esta sustancia, especialmente desarrollada para esos trabajos, puede tratar el dolor.
Según la Organización Mundial de la Salud, los dolores lumbares, que sufren más de 500 millones de personas, son la principal causa de invalidez. Pero los medicamentos utilizados para tratar esos dolores se limitan a los analgésicos corrientes como el ibuprofeno, que puede tener efectos secundarios graves en caso de un uso prolongado, o a los opioides, que crean una fuerte dependencia y pueden ser peligrosos.
El sector en plena expansión de la producción de cannabis afirma que una gama de productos a base de mariguana o de cannabidiol ayudaría a aliviar los dolores pero, según los investigadores, no había hasta ahora estudios confiables que lo sustentaran. Ayer, los resultados de un ensayo clínico de fase 3 controlado por placebo fueron publicados en la revista Nature Medicine.
Este ensayo se hizo en más de 800 personas cuyos dolores lumbares crónicos no eran aliviados por los medicamentos.
Los participantes fueron invitados a evaluar su nivel de dolor en una escala de uno a 10, tras haber tomado este extracto de cannabis llamado VER-01, o un placebo, durante tres meses a un año.
Al cabo de 12 semanas, los que tomaron el extracto –una dosis de VER-01 con 2.5 miligramos de THC, el principal ingrediente activo de la marihuana– afirmaron que se les disminuyó el dolor en 1.9 puntos, frente a 0.6 de los que tomaron el placebo.
Tras seis meses, los participantes que tomaron el extracto declararon que su dolor diminuyó en 2.9 puntos suplementarios. También registraron mejoría de su sueño, de sus aptitudes físicas y su calidad de vida. Según el estudio, el extracto tomado en esta dosis no provocaría ni dependencia ni efectos secundarios graves. Matthias Karst, autor principal del estudio y profesor de medicina del dolor en la Facultad de Medicina de Hanovre en Alemania, precisó a Afp que “ningún efecto euforizante” fue observado durante el ensayo.