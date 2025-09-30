▲ El fósil Yunxian 2 se aplastó durante el proceso de fosilización, lo que dificultó su análisis detallado. El nuevo estudio sitúa el origen de la humanidad en Asia. Foto Universidad de Fudan y Jiannan Bai/Xijun Ni

Pekín. Un nuevo estudio sobre un cráneo humano de un millón de años de antigüedad, hallado en el centro de China, reveló una rama previamente desconocida del árbol genealógico humano, lo que lleva drásticamente hacia atrás la cronología aceptada de la evolución humana.

Publicado esta semana en la revista Science, el estudio identificó el fósil, nombrado Yunxian 2, como un miembro temprano del clado Homo longi (también conocido como hombre dragón) y sugirió que la división entre los linajes humanos primitivos ocurrió mucho antes de lo que se creía.

La reconstrucción digital del cráneo de un millón de años sugiere que los humanos podrían haberse separado de sus ancestros 400 mil años antes de lo que se pensaba, y que esto ocurrió en Asia en lugar de África, según un estudio publicado el viernes.

Descubierto en el distrito de Yunxian, provincia de Hubei, en 1990, el cráneo de Yunxian 2 se aplastó durante el proceso de fosilización, lo que dificultó su análisis detallado, según el estudio.

En un principio, se clasificó como Homo erectus, una especie humana más primitiva que caminaba completamente erguida y vivió hace entre 1.9 millones y 110 mil años. Sin embargo, investigadores del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias han reclasificado el fósil tras una extensa reconstrucción digital.

Mediante la tomografía computarizada de alta resolución y el escaneo en tercera dimensión, identificaron grietas, rellenos minerales y fragmentos óseos intactos.

Tras analizar las características anatómicas y cientos de puntos de referencia geométricos para medir la forma del cráneo, recompusieron virtualmente las piezas con la ayuda de un novedoso método de reconstrucción digital.

El equipo de investigación probó la precisión del modelo con más de 10 mil simulaciones para confirmar la fiabilidad de los resultados.

El cráneo reconstruido muestra una combinación de características primitivas y derivadas. Presenta una frente baja y plana y un rostro prominente que se asemeja al del Homo erectus más antiguo o al Homo heidelbergensis, una especie humana que vivió en África y Europa hace entre 700 mil y 200 mil años.