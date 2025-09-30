Reconocimiento de la ONU a las utopías
▲ Por el proyecto de Utopías, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue galardonada con el premio de honor del programa ONU-Hábitat, que reconoce las “contribuciones sobresalientes a la urbanización sostenible y a la mejora de la vida urbana en el mundo”. Las Utopías fueron distinguidas no sólo por su función cultural y deportiva, sino por contribuir a crear “ciudades y comunidades sostenibles”. La premiación se hará el 6 de octubre en la ciudad de Nairobi, Kenia. En la imagen, la alberca de la Utopía Teotongo.Foto Roberto García Ortiz
Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2025, p. 33
