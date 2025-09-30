Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 33

Autoridades de la Central de Abasto (Ceda) buscan reaprovechar las poco más de 500 toneladas de residuos orgánicos que genera este espacio al día para transformarlos en diferentes productos alimenticios.

Al inaugurar el conversatorio Cosechar responsabilidad: Compartir futuro, en el Día Internacional de Conciencia sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la directora de la Ceda, Mónica Pacheco, refirió que 80 por ciento de los residuos que genera este centro de abasto es orgánico y 20 por ciento inorgánico.

Comentó que se está haciendo un trabajo para transformar los residuos orgánicos en la planta de composta de la Ciudad de México, pero que en poco tiempo la central tendrá su propia planta.

Sin embargo, la idea principal es que entre los comerciantes se encuentre la forma de utilizar estos residuos orgánicos para la elaboración de alimentos diversos como mermeladas o mazapanes de ajonjolí, entre otros, y no terminen en el bote de basura.