Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 33

De las unidades que proporcionan servicio de taxi en la Ciudad de México, 80 por ciento están obsoletas o están por cumplir con su vida útil, lo que contraviene la Ley de Movilidad, que obliga a los concesionarios a sustituirlas cada 10 años, tomando como referencia la fecha de su fabricación.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad (Semovi), sólo 1.09 por ciento son vehículos nuevos modelos 2024 y 2025, por lo que se reactivó el programa de sustitución de taxis mediante el cual se otorgarán este año apoyos por 120 mil pesos para la adquisición de unidades eléctricas y de 115 mil para híbridas, para lo cual se cuenta con un presupuesto de poco más de 7 millones de pesos.

También podrán obtener créditos automotrices con tasas preferentes a través de las agencias respaldadas por Nacional Financiera.

Desde 2019 la sustitución de taxis se enfocó en la renovación de las unidades con automotores altamente eficientes, híbridos y eléctricos, pero han sido mínimos los vehículos renovados, pues predomina la compra de automotores usados como mecanismo de sustitución, cuando las unidades se acercan a su obsolescencia.