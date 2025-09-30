Martes 30 de septiembre de 2025, p. 33
De las unidades que proporcionan servicio de taxi en la Ciudad de México, 80 por ciento están obsoletas o están por cumplir con su vida útil, lo que contraviene la Ley de Movilidad, que obliga a los concesionarios a sustituirlas cada 10 años, tomando como referencia la fecha de su fabricación.
De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad (Semovi), sólo 1.09 por ciento son vehículos nuevos modelos 2024 y 2025, por lo que se reactivó el programa de sustitución de taxis mediante el cual se otorgarán este año apoyos por 120 mil pesos para la adquisición de unidades eléctricas y de 115 mil para híbridas, para lo cual se cuenta con un presupuesto de poco más de 7 millones de pesos.
También podrán obtener créditos automotrices con tasas preferentes a través de las agencias respaldadas por Nacional Financiera.
Desde 2019 la sustitución de taxis se enfocó en la renovación de las unidades con automotores altamente eficientes, híbridos y eléctricos, pero han sido mínimos los vehículos renovados, pues predomina la compra de automotores usados como mecanismo de sustitución, cuando las unidades se acercan a su obsolescencia.
En cinco años, de 2019 a 2023, sólo se adquirieron 232 vehículos eléctricos e híbridos a través del programa de sustitución, mientras que durante 2023, de los mil 19 concesionarios que renovaron sus unidades, sin el apoyo económico, 73 por ciento adquirió un vehículo seminuevo modelo 2022 o anterior.
El envejecimiento del parque vehicular que proporciona servicio de taxi se debe, principalmente, a las dificultades que los concesionarios enfrentan para la sustitución de sus unidades, ya sea porque no cuentan con los ingresos suficientes, los costos de operación del servicio y la dificultad para obtener un crédito.
Se estima que las personas concesionarias tienen ingresos promedio de 19 mil 700 pesos mensuales, por lo que cuentan con un margen limitado para cubrir el costo de una unidad nueva, cuyo precio de contado va de 289 mil pesos hasta 465 mil 100 pesos.
Aunado a ello, la tarifa del servicio en la Ciudad de México se ha mantenido en 8.74 pesos para el taxi libre durante un periodo de 12 años, no así el precio de la gasolina, que de 2018 a 2024 ha incrementado 21.91 por ciento, en promedio, su costo comercial.