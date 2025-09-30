Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 33

A un mes y dos días del desalojo que sufrieron familias que habitaron por décadas el inmueble de la calle República de Cuba número 11, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron que el predio fue escriturado con documentos firmados por un ex notario de Hidalgo que hoy está vinculado a proceso por fraude procesal.

El abogado de las familias afectadas, Arturo Aparicio, explicó que Octavio Eduardo Soto Hernández aparece en los asientos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México como si fuera notario capitalino, pese a ser de Tizayuca, Hidalgo.

Aunque la ley permite que un notario de otra entidad pueda ejercer en la capital, el ilícito está en que ejercía incluso antes de titularse como licenciado en derecho en 2022, lo que viola la Ley del Notariado del estado de Hidalgo, de acuerdo con el artículo 24, fracción 6.

Además, alertó que el 10 de septiembre se registró una nueva compraventa del predio ante otro notario hidalguense, Eden Khadaffy Cornejo Gómez, quien también enfrenta denuncias, lo que apunta a una posible red de despojos inmobiliarios.

En una rueda de prensa ofrecida en el campamento instalado a pie de calle, se informó que el gobierno capitalino, en coordinación con el Instituto de Vivienda, analiza la adquisición del predio mediante expropiación.