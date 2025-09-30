Nayelli Ramírez Bautista

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmó la identidad de dos víctimas mortales de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que estaban en calidad de desconocidas.

Informó que mediante labores coordinadas con la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina, se lograron avances importantes en la identificación de un hombre y una mujer, por lo que se actualizaron los fotoboletines de búsqueda emitidos con anterioridad, incorporando los datos complementarios, a fin de facilitar la localización de sus familiares.

Por medio de la confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE) se pudo confirmar la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, quien residía en el estado de Jalisco.

Con esta información, y en coordinación con la fiscalía de ese estado, se logró localizar a sus familiares este lunes.

Por su parte, la identidad de Gilberto Aarón León Méndez se estableció por la confronta de huellas digitales con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a partir de información recabada por medio de la línea especial habilitada para este caso.