La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmó la identidad de dos víctimas mortales de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que estaban en calidad de desconocidas.
Informó que mediante labores coordinadas con la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina, se lograron avances importantes en la identificación de un hombre y una mujer, por lo que se actualizaron los fotoboletines de búsqueda emitidos con anterioridad, incorporando los datos complementarios, a fin de facilitar la localización de sus familiares.
Por medio de la confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE) se pudo confirmar la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, quien residía en el estado de Jalisco.
Con esta información, y en coordinación con la fiscalía de ese estado, se logró localizar a sus familiares este lunes.
Por su parte, la identidad de Gilberto Aarón León Méndez se estableció por la confronta de huellas digitales con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a partir de información recabada por medio de la línea especial habilitada para este caso.
Gilberto tenía aproximadamente 43 años de edad, medía 1.64 metros, era de piel morena clara y cabello castaño, y no tenía señas particulares.
Continúa búsqueda
La FGJ explicó que como parte de las diligencias se visitaron tres posibles domicilios, sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual, dijo, la búsqueda continúa mediante el envío de sus huellas al INE para obtener información adicional.
Ante ello, la dependencia hizo un llamado para aportar cualquier información que ayude a localizar a los familiares del hombre al número 55 5484 0430 y al correo electrónico [email protected].
Por segundo día consecutivo, el número de personas fallecidas por el siniestro ocurrido el 10 de septiembre se mantenía en 31; mientras 40 fueron dadas de altas y 13 continúan hospitalizadas.