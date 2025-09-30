Nayelli Ramírez Bautista

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 32

El diputado de Movimiento Ciudadano Royfid Torres González ratificó la denuncia ante el Órgano Interno de Control de la alcaldía Benito Juárez para que el titular de la demarcación, Luis Mendoza, aclare qué lo llevó a cerrar el estadio Ciudad de los Deportes en agosto pasado para el encuentro entre los clubes de futbol América y Pachuca.

Torres González explicó que dicha acción corresponde a instancias del Gobierno de la Ciudad de México y la aplicación de la sanción fue por conducto de un órgano de la alcaldía que carece de facultades para ello.

Aseguró que la alcaldía extralimitó sus funciones al no permitir que se jugara el partido de futbol argumentando medidas de protección civil, y explicó que para proceder al cierre o cancelación de un evento por esa razón, “quien emite la evaluación es la Secretaría de Gobierno por conducto de la subsecretaría, y ésta indica a su vez a la Secretaría de Seguridad Ciudadana local que proceda; sin embargo, pedimos solicitudes de información a la SSC y no hay ninguna petición u oficio, lo que significa que fue un cierre totalmente por parte de la alcaldía”.