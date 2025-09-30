Martes 30 de septiembre de 2025, p. 32
El diputado de Movimiento Ciudadano Royfid Torres González ratificó la denuncia ante el Órgano Interno de Control de la alcaldía Benito Juárez para que el titular de la demarcación, Luis Mendoza, aclare qué lo llevó a cerrar el estadio Ciudad de los Deportes en agosto pasado para el encuentro entre los clubes de futbol América y Pachuca.
Torres González explicó que dicha acción corresponde a instancias del Gobierno de la Ciudad de México y la aplicación de la sanción fue por conducto de un órgano de la alcaldía que carece de facultades para ello.
Aseguró que la alcaldía extralimitó sus funciones al no permitir que se jugara el partido de futbol argumentando medidas de protección civil, y explicó que para proceder al cierre o cancelación de un evento por esa razón, “quien emite la evaluación es la Secretaría de Gobierno por conducto de la subsecretaría, y ésta indica a su vez a la Secretaría de Seguridad Ciudadana local que proceda; sin embargo, pedimos solicitudes de información a la SSC y no hay ninguna petición u oficio, lo que significa que fue un cierre totalmente por parte de la alcaldía”.
El cierre al público ocurrió el 31 de agosto por una supuesta petición vecinal de una mujer que requería atención médica.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Políticos y Electorales del Congreso local llevó a cabo ayer las entrevistas a los tres candidatos a ocupar la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral local.
El legislador Pedro Haces Lago, de Morena, dijo que se trata de un cargo de gran relevancia que exige parcialidad, capacidad técnica y un compromiso absoluto con los derechos de la ciudadanía.
La aspirante Martha Virginia Ramírez señaló que debe combatirse la apatía de la ciudadanía hacia las instituciones, las desigualdades económicas y de género; mientras Monserrat Jiménez Martínez comentó que es necesario evaluar los alcances actuales de la defensoría, y de ahí encontrar áreas de oportunidad.
Luis Antonio Hong Romero expuso que su motivación para postularse radica en que la Defensoría Pública es un pilar fundamental para mejorar la calidad democrática de la capital.