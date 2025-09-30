▲ Trabajadores de la alcaldía Iztapalapa laboraron la tarde de ayer para cubrir el socavón surgido en la avenida Telecomunicaciones, después de que una patrulla de la policía capitalina cayera en la oquedad. Foto Alfredo Domínguez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 31

Un nuevo socavón, ahora de dos metros de ancho por cinco de profundidad, se abrió la madrugada del lunes sobre avenida Telecomunicaciones, entre calle 1 y Enrique Contel, en la alcaldía Iztapalapa, lo que sorprendió a los vecinos de la colonia Ejército Constitucionalista.

Relataron que el estruendo despertó a más de uno, y al salir se encontraron con una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cayó con la llanta delantera derecha en la oquedad.

Juan García, dueño de una tortillería cercana al sitio del incidente, relató que escuchó el golpe y al despertar por el ruido que provenía de la calle, se dio cuenta de que entre vecinos y uniformados sacaban la camioneta “porque tenían miedo de que se les fuera a ir por completo”.

El rescate de la unidad tardó apenas 10 minutos, pero horas más tarde la oquedad continuó deslavándose desde el fondo, lo que obligó a ampliar el acordonamiento de la zona. Alrededor de las 9:30 horas, personal de Obras y Servicios acudió para realizar inspecciones.

Arturo Martínez, jefe de cuadrilla de la alcaldía, explicó que el socavón se originó por la rotura de un colector de aproximadamente 1.61 metros de diámetro. “Ya estaba roto el tubo, entonces, hay que seguir con la excavación para encontrar hasta dónde llega el tubo bueno para poder reconstruir”, dijo, al precisar que el ducto tiene entre 40 y 50 años de antigüedad.