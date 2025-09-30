Martes 30 de septiembre de 2025, p. 31
Un nuevo socavón, ahora de dos metros de ancho por cinco de profundidad, se abrió la madrugada del lunes sobre avenida Telecomunicaciones, entre calle 1 y Enrique Contel, en la alcaldía Iztapalapa, lo que sorprendió a los vecinos de la colonia Ejército Constitucionalista.
Relataron que el estruendo despertó a más de uno, y al salir se encontraron con una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cayó con la llanta delantera derecha en la oquedad.
Juan García, dueño de una tortillería cercana al sitio del incidente, relató que escuchó el golpe y al despertar por el ruido que provenía de la calle, se dio cuenta de que entre vecinos y uniformados sacaban la camioneta “porque tenían miedo de que se les fuera a ir por completo”.
El rescate de la unidad tardó apenas 10 minutos, pero horas más tarde la oquedad continuó deslavándose desde el fondo, lo que obligó a ampliar el acordonamiento de la zona. Alrededor de las 9:30 horas, personal de Obras y Servicios acudió para realizar inspecciones.
Arturo Martínez, jefe de cuadrilla de la alcaldía, explicó que el socavón se originó por la rotura de un colector de aproximadamente 1.61 metros de diámetro. “Ya estaba roto el tubo, entonces, hay que seguir con la excavación para encontrar hasta dónde llega el tubo bueno para poder reconstruir”, dijo, al precisar que el ducto tiene entre 40 y 50 años de antigüedad.
Graciela, una de las habitantes más antiguas de la colonia, denunció que en los 49 años que ha radicado ahí “no he visto que vengan a dar mantenimiento”, en referencia a la red de drenaje. Respecto de la lluvia del sábado, que dejó varias colonias de Iztapalapa bajo el agua, vecinos indicaron que en esa calle las anegaciones no superan los 15 centímetros.
No obstante, sospechan que el escurrimiento proveniente de la colonia Ejército de Oriente, que resultó anegada, pudo haber rebasado el registro y debilitado el subsuelo. La cuadra, marcada por hundimientos y baches en el asfalto, muestra además una hendidura que se extiende a lo largo del tramo donde confluyen las calles. Vecinos advirtieron que temen que el hundimiento termine por propagarse en toda la vialidad.
Hasta ayer por la tarde, cuadrillas con maquinaria pesada y cuatro trabajadores realizaban labores para localizar el tramo dañado y permitir que el agua recuperara su cauce natural antes de proceder a la reparación completa. “No tenemos un tiempo específico para terminar las obras, depende de cómo esté el tubo”, añadió Martínez.
La zona se mantuvo acordonada y el tránsito fue desviado desde la esquina de Enrique Contel en dirección a Emilio Balli, lo que provocó carga vehicular en las calles aledañas.