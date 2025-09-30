Han sido las más graves de la temporada: Brugada
Corresponden a 20 colonias de Iztapalapa y una de Tláhuac // La mandataria rechaza que hayan sido por falta de mantenimiento
Martes 30 de septiembre de 2025, p. 31
Un total de 2 mil viviendas de 20 colonias de Iztapalapa y una de Tláhuac resultaron afectadas por las inundaciones del sábado pasado, las más graves de toda la temporada de lluvias, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
La mandataria afirmó que no se trata de un problema de falta de mantenimiento de la red del drenaje, sino a las grietas –que en Iztapalapa cubren una tercera parte de su territorio– y a los hundimientos diferenciales, que son del doble en esta alcaldía en comparación con otras zonas de la Ciudad de México.
Esta situación, aunada a la cantidad de lluvia que ha caído, ha provocado que la infraestructura hidráulica deje de funcionar adecuadamente, por lo que debe ser actualizada cada tres o cuatro años para estar de acuerdo con los niveles del suelo. “Y eso es lo que vamos a hacer”, apuntó.
Detalló que el sábado por la noche se rebasaron 91 milímetros de precipitación pluvial, lo que no ocurría en la zona oriente desde hace 34 años, que dejó 31 millones de metros cúbicos de agua. “Cada semana decimos que ésta es la peor y se siguen intensificando las lluvias”, expresó.
En conferencia de prensa, y más tarde durante un recorrido por las viviendas afectadas en Ejército de Oriente, Brugada reiteró que se va a ayudar a cada una de las familias afectadas, para lo cual se contará con el respaldo del gobierno federal, que aportará la mitad de los recursos del apoyo emergente que se entregará de manera adicional al seguro contratado para este tipo de contingencias. Hasta ahora, añadió, durante toda la temporada de lluvias se han erogado 65 millones de pesos para este fin.
En las colonias inundadas se habilitaron 16 centros de mando y se desplegaron 3 mil servidores públicos para apoyar a la población en las zonas más difíciles realizando labores de desfogue de agua, desazolve, limpieza de calles y casas.Informó que en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se acordó planear y llevar a cabo obras metropolitanas en la franja limítrofe con el estado de México, que va desde La Concordia, La Paz, hasta la avenida Texcoco, que permitan canalizar el agua hacia el Túnel Emisor Oriente o hacia vasos reguladores.
El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, destacó que la actual administración destinó una inversión histórica de más de 2 mil 200 millones de pesos a infraestructura hidráulica durante el primer año de gestión para prevenir y mitigar inundaciones.
Se tienen programados recursos por 900 millones de pesos en equipo especializado y para la elaboración de los proyectos ejecutivos de nuevas obras, que se prevé iniciarán en octubre y noviembre.
En tanto, comerciantes damnificados cerraron la lateral de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Acatitla del Metro, con sillones, roperos y mesas dañadas por la tormenta para exigir la reparación de los daños.