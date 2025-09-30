▲ Con sillones, mesas y roperos dañados por la tormenta del sábado, comerciantes cerraron la lateral de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Acatitla del Metro, en demanda de la reparación de los daños. Foto Alfredo Domínguez

Rocío González Alvarado y Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 31

Un total de 2 mil viviendas de 20 colonias de Iztapalapa y una de Tláhuac resultaron afectadas por las inundaciones del sábado pasado, las más graves de toda la temporada de lluvias, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La mandataria afirmó que no se trata de un problema de falta de mantenimiento de la red del drenaje, sino a las grietas –que en Iztapalapa cubren una tercera parte de su territorio– y a los hundimientos diferenciales, que son del doble en esta alcaldía en comparación con otras zonas de la Ciudad de México.

Esta situación, aunada a la cantidad de lluvia que ha caído, ha provocado que la infraestructura hidráulica deje de funcionar adecuadamente, por lo que debe ser actualizada cada tres o cuatro años para estar de acuerdo con los niveles del suelo. “Y eso es lo que vamos a hacer”, apuntó.

Detalló que el sábado por la noche se rebasaron 91 milímetros de precipitación pluvial, lo que no ocurría en la zona oriente desde hace 34 años, que dejó 31 millones de metros cúbicos de agua. “Cada semana decimos que ésta es la peor y se siguen intensificando las lluvias”, expresó.

En conferencia de prensa, y más tarde durante un recorrido por las viviendas afectadas en Ejército de Oriente, Brugada reiteró que se va a ayudar a cada una de las familias afectadas, para lo cual se contará con el respaldo del gobierno federal, que aportará la mitad de los recursos del apoyo emergente que se entregará de manera adicional al seguro contratado para este tipo de contingencias. Hasta ahora, añadió, durante toda la temporada de lluvias se han erogado 65 millones de pesos para este fin.