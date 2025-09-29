E

l 26 de septiembre, en medio de la limpieza étnica y el genocidio continuado en Gaza, en una operación de propaganda y guerra sicológica, Benjamin Netanyahu –máximo exponente del “terrorismo al por mayor” (Noam Chomsky dixit) en la coyuntura– subió al podio de la Asamblea General de la ONU a defender con soberbia y trucos sucios los crímenes del Estado de Israel contra la humanidad en la Palestina ocupada, Líbano, Irán y Yemen. Lo hizo ataviado igual que lo había hecho el lunes anterior Donald Trump: camisa blanca, saco azul, corbata roja; los colores de la bandera de EU. Lo que podría interpretarse como un guiño subliminal a los mecenas judío-estadunidenses de ambos, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), un agente de facto de Tel Aviv en EU, y el integrado por iglesias evangélicas que ven a Israel como un paso fundamental hacia el advenimiento de una nueva era de Dios.

En medio del creciente aislamiento internacional, la presencia de Netanyahu ante una Asamblea General, que en señal de repudio abandonó la sala dejándola prácticamente vacía, podría ser parte de lo que Max Blumenthal describió como una guerra híbrida de Israel en EU focalizada en la propaganda y el control de los medios de comunicación. EU es la retaguardia insustituible del Estado hebreo, sin cuyo apoyo económico, militar, político y diplomático simplemente desaparecería. El control de esa retaguardia es vital para el régimen sionista, pero ese marco ha comenzado a desmoronarse desde que Netanyahu sumió a la franja de Gaza y Cisjordania en una espiral de guerra sin fin y crueldad infinita.

Esa guerra híbrida podría incluir un intento de control de daños de Netanyahu por las presiones ejercidas sobre el propagandista conservador Charlie Kirk, cuyo asesinato, resultado de un complot, aceleró la crisis al interior del movimiento MAGA (Make America Great Again), principal base social de Trump. El movimiento Turning Point USA (TPUSA, Punto de inflexión EU), de Kirk, fue financiado por instituciones neoconservadoras y filoisraelíes, como el David Horowitz Freedom Center. Tras viajar a Israel, Kirk consideró al país una fortaleza militarizada y vigilada, y últimamente había puesto en duda la versión oficial sobre el 7 de octubre y afirmó que estaba en curso la limpieza étnica de Gaza. También dijo que Jeffrey Epstein era agente del Mossad.

Un punto de inflexión fue la cumbre del movimiento TPUSA en julio pasado, que figuras conservadoras como Tucker Carlson, Megyn Kelly y el cómico antisionista judío Dave Smith transformaron en una plataforma de denuncia de la masacre de Gaza y la indebida influencia del régimen israelí en EU. Kirk había dicho públicamente que podría ser eliminado por agentes proisraelíes (o por “Zelensky y su jauría de gánsters”), y tras su asesinato una parte importante del universo MAGA acusó a Israel de haberlo ejecutado. Entrevistado por el canal estadunidense Newsmax, Netanyahu desmintió esas “teorías conspirativas”. En otra entrevista con el líder del movimiento MAGA, Steve Bannon, en el sitio web Breitbart –megáfono del sector más radical–, Netanyahu afirmó que criticar a Israel significaba ser antiestadunidense y anti-Trump. Bannon respondió que a los ciudadanos de EU no les importan sus opiniones sobre el movimiento MAGA, y añadió crudamente: “les interesa desenmascarar tus mentiras patológicas para mantenernos al margen de tu próxima guerra”.